Китай сможет получить любую секретную информацию армии США при помощи спецустройства

Даже если американские военные перейдут на гражданские технологии вроде Starlink Илона Маска, китайцы все равно узнают, какие сообщения они отправляют.

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Команда ученых из Пекинского технологического института заявила, что им удалось обеспечить бесперебойный широкополосный мониторинг и анализ электромагнитного спектра в режиме реального времени с помощью небольшого прибора. Это означает, что силы врага будут как на ладони и вся передаваемая ими информация станет известна китайцам, передает SCMP.

Китайские военные смогут использовать новую технологию для обнаружения и захвата сигналов противника на беспрецедентных скоростях, практически мгновенно декодировать физические параметры сигналов и эффективно их подавлять – и все это при обеспечении бесперебойной передачи собственных сообщений. И даже если американские военные внезапно перейдут на гражданские частоты и пустят импульсный сигнал, китайские военные все равно смогут его перехватить и проанализировать. В результате беспроводная связь между военными подразделениями США может быть нарушена или прервана из-за подавления со стороны Китая. Ведущий ученый проекта, профессор Янг Кайем сообщил, что оборудования для мониторинга электромагнитного спектра "небольшое по размеру, с высокой производительностью и низким энергопотреблением".

По словам Янга, из-за аппаратных ограничений полоса пропускания анализа в реальном времени традиционных систем мониторинга спектра обычно ограничивается диапазоном 40–160 МГц. Сигналы за пределами этого диапазона, особенно высокочастотные, обычно отслеживаются с помощью выборочного сканирования. При использовании этого метода велика вероятность упустить что-то важное. Но команда Янга утверждает, что им удалось расширить частотный диапазон непрерывного мониторинга в реальном времени до гигагерцовой зоны, охватывающей диапазон частот, используемый, к примеру, спутниками Starlink Илона Маска. Чтобы достичь таких возможностей, исследователям пришлось разработать серию новых чипов обработки сигналов.

На поле боя присутствует не только множество самолетов, дронов, радиолокационных станций, танков и пехоты, но также и гражданские объекты, и электроприборы, излучающие электромагнитные сигналы. Когда все эти сигналы улавливаются высокопроизводительными антеннами, они создают огромный поток данных. Предыдущие чипы цифровой обработки не могли справиться с такой огромной рабочей нагрузкой. Но профессор Янг утверждает, что новые чипы могут эффективно разделить этот поток данных на более мелкие потоки прежде, чем начать обрабатывать сигналы. Это снижает нагрузку на обработку и позволяет контролировать большое количество источников сигнала одновременно в широком диапазоне частот. Ученые также обновили структуру фильтра электромагнитных сигналов, который работает с чипом, и с помощью новых математических методов повышает эффективность работы процессора.

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Новое устройство наблюдения также способно анализировать обработанные сигналы. Для этого разработчики подключили искусственный интеллект (ИИ). Интеграция собственных чипов и ИИ позволила китайским военным достичь беспрецедентных возможностей анализа информации с меньшими затратами. Даже в условиях помех, создаваемых средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, они все равно могут найти слабые места противника и эффективно противостоять ему.

Некоторые ученые связывают быстрое развитие военных электромагнитных технологий Китая с развитием телекоммуникационной отрасли. Ведущие китайские телекомкомпании, такие как Huawei, вложили значительные средства в передовые технологии беспроводной связи. А вот США во многом полагаются на европейские телекомкомпании, такие как Ericsson и Nokia, в плане оборудования и технологий при построении своих сетей 5G, которые составляют лишь малую долю от объемов Китая.

Ранее мы сообщали, что Китай обошел санкции США, найдя способ усовершенствования ИИ-чипов. Китайские производители чипов решили использовать для прокачки своей продукции компьютерный язык RISC-V в пику популярным западным архитектурам x86 и Arm.