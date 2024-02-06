Китайские хакеры могут убить американцев: почему в США испугались атак группы Volt Typhoon

Китайские киберпреступники ориентированы на критически важную инфраструктуру и военные сети США. Они могут нарушить работу систем водо- и электроснабжения, железной дороги, что может вызвать хаос и даже привести к гибели граждан.

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Китайские хакеры от шпионажа и кражи личных данных перешли к прямым атакам на критически важную инфраструктуру США. В ФБР, АНБ и Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры забили тревогу, передает Defense one.

В отличие от России, хакеры которой пытаются нанести максимальный вред людям, к примеру, взламывая электростанции, Китай в основном занимается кражей интеллектуальной собственности или правительственной информации. Однако группировка Volt Typhoon, деятельность которой была раскрыта Microsoft, представляет собой нечто гораздо более угрожающее.

Представители спецслужб заявили, что хакерская группа Volt Typhoon устанавливает вредоносное ПО на сетевые маршрутизаторы и другие устройства, подключенные к интернету, которые могут нарушить работу систем водоснабжения, электроснабжения и железной дороги, что может вызвать хаос или даже привести к гибели американцев. Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что ФБР удалось выявить и изъять "сотни маршрутизаторов", размещенных Volt Typhoon.

В Агентстве национальной безопасности (АНБ) заявили, что киберпреступники не ищут материальной выгоды, они ориентированы на критически важную инфраструктуру и военные сети США. По мнению представителя Агентства, цель китайцев либо подорвать обороноспособность Штатов, либо отвлечь власти, создав опасность внутри страны, в то время как по-настоящему важные события будут развиваться в другой точке мира.

Кристофер Рэй выразил мнение, что "хакеры КНР нацелены на критически важную инфраструктуру, водоочистные сооружения, электрическую сеть, и нефте- и газопроводы, транспортные системы.., чтобы посеять хаос и нанести реальный вред американским гражданам".

По мнению главы CISA Джен Истерли, кибератака на инфраструктуру может иметь тяжелые последствия. Она напомнила о кибератаке на Колониальный трубопровод в мае 2021 года, когда в нескольких штатах люди были лишь слегка напуганы, однако если из строя выйдет большинство трубопроводов, будут отключены телекоммуникационные сети, поезда сойдут с рельсов, системы управления воздушным движением выйдет из строя — в стране начнется настоящая паника. Поэтому она считает, что "Китай готовит цифровой ландшафт для возможного военного конфликта".

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"Китайская военная доктрина направлена на то, чтобы вызвать панику в обществе у своего противника", — сказала она. "Это сценарий под названием "Все везде и сразу". И это тот случай, когда китайское правительство полагает, что оно, скорее всего, подавит волю Америки к тому, чтобы США защищали Тайвань в случае крупного конфликта".

США попытаются убедить китайские власти в том, что поддержка таких групп, как Volt Typhoon, неприемлемый шаг. Америка также намерена просить поддержки стран-союзниц (значит ли это, что КНР впоследствии ждут новые санкции или другие меры давления — большой вопрос, — ред.).

Ранее мы сообщали о том, что кибермошенники заполучили $25 млн, обманув мужчину при помощи дипфейков. Преступники при помощи ИИ создали "виртуального" начальника, который приказал сотруднику перечислить огромную сумму денег.