К бою готовы: США победили Китай при помощи дронов, но пока только в виртуальной среде

ВВС США симулировали воздушный бой с китайскими истребителями. Американцам понадобились сотни БПЛА, чтобы выиграть его.

Во время учений, проведенных Институтом аэрокосмических исследований Митчелла (США), военные симулировали воздушный бой между флотом США и Китая. Американцы задействовали, кроме истребителей, так называемые ведомые БПЛА, которые должны были отвлекать противника, и им удалось победить, передает Defense one.

В ходе симуляции были задействованы 3 авиационные группы, в составе которых были боевые самолеты, а также ведомые дроны. Задачей последних было не только отвлекать противников, но и глушить сигналы врага при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Все делалось для того, чтобы китайские боевые группы сделать уязвимыми и атаковать их. В атаках также задействовали БПЛА.

В симуляции приняли участие 10 типов дронов: от одноразовых за 2 млн долларов до высокоэффективных за 40 млн долларов. Военные старались использовать дроны подешевле, а дорогие — беречь. Сценарий предполагал ведение воздушного боя в течение нескольких дней. За это время пилоты потеряли несколько БПЛА, в основном, дешевые, а вот дорогие, хоть и получили повреждения, но оказалось, что их можно починить и отправить в бой снова.

Сотрудники Института Митчелла в своем докладе отметили, что ведомые беспилотники крайне необходимы ВВС, ведь они способны увеличить боевую мощь самолетов и даже в какие-то моменты их заменить. Учитывая, что разработка беспилотника обходится в куда меньшие суммы, чем разработка истребителя, ВВС стоило бы взять на вооружение такие БПЛА. Более того, пока не известно, будет ли готов к 2030 году пилотируемый истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD). Если нет, то дроны помогут заполнить этот "пробел".

Военные неохотно говорят о стоимости дронов, но министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, высококлассный дрон должен быть не дороже 33% от стоимости F-35: то есть, около 27 млн долларов США. ВВС придется закупать эти дроны тысячами, поскольку команды, участвовавшие в виртуальном воздушном бою, запросили сотни дронов только в первый день искусственного конфликта.

Недавно ВВС подтвердили, что 5 компаний — Boeing, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Anduril, — заключили контракт на проектирование и строительство флота, состоящего как минимум из тысячи ведомых БПЛА.

Ранее мы сообщали, что новый дрон сможет заменить истребители и будет стрелять ракетами Meteor и SPEAR 3. BAE Systems представила новую конфигурацию "ведомого" беспилотного самолета, оснащенного не только ракетами, но и системой радиоэлектронной борьбы.