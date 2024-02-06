Один оператор сможет управлять 100 дронами одновременно: что известно о новой технологии

Система управления дронами I3 пока что работает в виртуальной среде, однако первые тесты показали хорошие результаты.

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Ученые из Университета штата Орегон (OSU) доказали на практике, что один оператор может управлять 100 или более дронами, при чем, как летающими, так и наземными. Это стало возможным благодаря особому интерфейсу виртуальной реальности (virtual reality, VR) під назвою I3, передает Interesting engineering.

VR-интерфейс I3 работает на базе Smart Information Flow Technologies — автоматизированной комплексной системы, обеспечивающей, в том числе, и кибербезопасность. Пока что система работает в качестве симулякра. В виртуальной среде один оператор действительно смог управлять сразу несколькими беспилотниками, получив заранее подготовленные сценарии и внеся свои небольшие коррективы по ходу дела.

Тестирование системы управления роем дронов проходило в нескольких общевойсковых коллективных учебных центрах Министерства обороны США. Датчики фиксировали рабочую нагрузку и уровень стресса операторов каждые 10 минут по мере добавления дополнительной техники. Эти данные необходимы для понимания степени загруженности оператора и того, сможет ли один человек уследить на 100 дронами. Оказалось, что чем больше беспилотников, тем выше порог нагрузки, однако уже через несколько минут военные адаптировались к новым условиям и успешно справлялись с ними.

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Систему для управления роем дронов I3 от OSU можно использовать не только для гражданских целей, но и для военных, так как Университет работал над продуктом в рамках программы Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA).

В течение 4-х лет исследователи изучали принципы работы 250 автономных транспортных средств (многороторных летательных аппаратов и наземных вездеходов), собирали информацию о городских районах, где из-за высоких зданий нарушается прямая видимость и ухудшается спутниковая связь, а также о военных полигонах. В итоге, все эти данные были проанализированы и учтены при разработке системы управления роем дронов, необходимого программного обеспечения, пользовательского интерфейса для оператора роя.

Ранее мы писали, что турецкий морской дрон сможет стрелять по кораблям крылатыми ракетами. Такую же концепцию могли бы реализовать в Украине, установив противокорабельную ракету "Нептун" на беспилотную морскую платформу, cчитают эксперты.