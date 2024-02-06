Один оператор зможе керувати 100 дронами одночасно: що відомо про нову технологію

Система управління дронами I3 поки що працює у віртуальному середовищі, проте перші тести показали хороші результати.

Related video

Вчені з Університету штату Орегон (OSU) довели на практиці, що один оператор може керувати 100 або більше дронами, при чому, як літаючими, так і наземними. Це стало можливим завдяки особливому інтерфейсу віртуальної реальності (virtual reality, VR) під назвою I3, передає Interesting engineering.

VR-інтерфейс I3 працює на базі Smart Information Flow Technologies — автоматизованої комплексної системи, що забезпечує, зокрема, і кібербезпеку. Поки що система працює як симулякр. У віртуальному середовищі один оператор дійсно зміг керувати одразу кількома безпілотниками, отримавши заздалегідь підготовлені сценарії та внісши свої невеликі корективи в процесі роботи.

Тестування системи управління роєм дронів проходило в кількох загальновійськових колективних навчальних центрах Міністерства оборони США. Датчики фіксували робоче навантаження і рівень стресу операторів кожні 10 хвилин у міру додавання додаткової техніки. Ці дані необхідні для розуміння ступеня завантаженості оператора і того, чи зможе одна людина встежити за 100 дронами. Виявилося, що чим більше безпілотників, тим вищим є поріг навантаження, проте вже за кілька хвилин військові адаптувалися до нових умов і успішно справлялися з ними.

Важливо

В РФ розробили пристрій, який може будь-який танк, БМП та БТР перетворити на робота

Систему для управління роєм дронів I3 від OSU можна використовувати не тільки для цивільних цілей, а й для військових, оскільки Університет працював над продуктом у рамках програми Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) Агентства перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA).

Протягом 4-х років дослідники вивчали принципи роботи 250 автономних транспортних засобів (багатороторних літальних апаратів і наземних всюдиходів), збирали інформацію про міські райони, де через високі будівлі порушується пряма видимість і погіршується супутниковий зв'язок, а також про військові полігони. Зрештою, всі ці дані було проаналізовано та враховано під час розроблення системи управління роєм дронів, необхідного програмного забезпечення, користувацького інтерфейсу для оператора рою.

Раніше ми писали, що турецький морський дрон зможе стріляти по кораблях крилатими ракетами. Таку саму концепцію могли б реалізувати в Україні, встановивши протикорабельну ракету "Нептун" на безпілотну морську платформу, вважають експерти.