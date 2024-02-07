Россия хочет применить "кукурузники" Ан-2 с "Ланцетами" на прицепе против ПВО Украины

В России много самолетов Ан-2, так называемых "кукурузников". Если замысел будет реализован, он создаст дополнительную нагрузку на ПВО Украины.

Вместе с информацией хакеров Prana Network о стоимости и количестве российских "Шахедов", тот же источник обнародовал документы о планах россиян по необычному использованию самолетов Ан-2 ("кукурузник") против украинской системы противовоздушной обороны. Как это будет работать рассказывает сайт Defense Express.

Идея россиян заключается в том, чтобы использовать старые самолеты Ан-2 как беспилотные фальшивые цели для перегрузки украинского ПВО. По имеющимся данным, идея сейчас существует только как концепция. Кроме отвлечения внимания ПВО, конструкция должна разоблачать их местонахождение или даже обезвреживать. Для этого предлагается сопровождать Ан-2 дронами "Ланцет". Самолет должен лететь на высоте более 4 км, чтобы спровоцировать средние и дальнобойные ЗРК.

Для экономии энергии "Ланцет" должен питаться электричеством от самолета, для чего планируют использовать кабель. В то же время ударный беспилотник должен двигаться на достаточном расстоянии от Ан-2, чтобы избежать обломков в случае попадания по самолету. Поэтому кабель-"поводок" должен быть достаточно длинным. Также и сам самолет может быть переделан под дрон-камикадзе или бомбардировщик. Как опция, по такой же схеме за Ан-2 должен был бы двигаться еще и дрон наблюдения.

Схема: беспилотный Ан-2 с двумя дронами на кабелях Фото: Defense Express

Подобные планы опираются на большое количество Ан-2 в России. По оценкам россиян, у них есть 1400 "кукурузников". С запасными частями тоже нет проблем: они вроде бы до сих пор изготавливаются в Китае. К тому же самолет довольно прост в обслуживании.

Но идея боевого использования Ан-2 не нова. В качестве беспилотников их уже использовал Азербайджан в 2020 году — правда, без "прицепов". Несмотря на некоторую гротескность проекта, его не следует пренебрегать; еще в 2022 году одна из российских компаний намеревалась за два года разработать технологию конвертации Ан-2 в БПЛА.

Еще одна, не такая экстравагантная, идея россиян заключается в производстве собственными силами иранских Shahed. На выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии они представили "Шахеды" как собственную разработку. В частности, речь идет о клонах Shahed-236 (МС 236) и Shahed-238 (МС 237).