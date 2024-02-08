В смартфоне можно узнать, где находится ближайшее укрытие: в "Дії" появилась новая услуга

С новым обновлением в приложении появилась карта с ближайшими укрытиями и бомбоубежищами, которые можно отсортировать по необходимым параметрам — к примеру, для людей с инвалидностью.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил об обновлении в приложении "Дія", которое призвано обеспечить быстрый доступ к информации о ближайших укрытиях в случае возникновения угрозы. Об этом глава МВД сообщил 8 февраля в официальном Telegram-канале.

"Теперь в "Дії" можно узнать, где находится ближайшее укрытие", — подчеркнул министр. "Это значительный шаг в обеспечении безопасности наших граждан. Работники ГСЧС и полиции проводят постоянный мониторинг и обследования, чтобы данные о состоянии укрытий были актуальными и доступными для населения."

По словам министра, на данный момент около 84% из более 60 тысяч объектов гражданской защиты на подконтрольной Украине территории соответствуют установленным требованиям.

Данные из Единой информационной системы учета укрытий будут отображаться в "Дії" вместе с фото и описанием конкретного объекта.

Как сказано в официальном Telegam-канале приложения, пользователи смогут увидеть следующие данные об укрытиях:

адрес;

вид укрытия;

рейтинг;

фото;

доступность;

вместимость.

Как найти ближайшее укрытие в "Дії"

Для того, чтобы найти ближайшее укрытие в "Дії", необходимо совершить следующее:

открыть приложение "Дія";

перейти в раздел "Незламність";

нажать "Показать ближайшие";

предоставить доступ к своей геолокации;

выбрать "Укрытие";

выбрать нужное укрытие на карте;

проложить маршрут.

Также можно:

Применять фильтры, чтобы указать необходимые параметры, например, поиск укрытия для людей с инвалидностью.

Загрузить карту вашей области, чтобы в случае опасности она была под рукой.

В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях укрытия в приложении недоступны из соображений безопасности. Но их адреса можно узнать у органов местного самоуправления.

Новая функция "Дії" разработана Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел и ГСЧС, при поддержке Проекта USAID "ГОВЕРЛА" и швейцарско-украинской Программы EGAP Фонда Восточная Европа.

Напомним, в Киеве проведут опрос в приложении "Киев Цифровой" о запрете посещения укрытий в образовательных учреждениях во время учебного процесса.

Однако, по мнению депутата городского совета и командира взвода ТРО ВСУ Вадима Васильчука, основная проблема сейчас заключается в недостаточном количестве этих укрытий.