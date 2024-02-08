Китай не догонит Запад: скоро начнется выпуск "супер"-чипов по новому 1-нм техпроцессу

ASML и Samsung Electronics инвестируют 750 млн долларов в проект по созданию передового литографического оборудования.

Голландская компания ASML наладит выпуск литографического оборудования для производства чипов по 1-нм техпроцессу. Согласно планам производителя, это произойдет в 2027 году, передает https ІТ home.

ASML намерена вывести на рынок оборудование с высокой числовой апертурой через 3 года. В разработках будут также участвовать специалисты из Samsung Electronics. Литографические машины будут работать в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV), что позволит выпускать полупроводники продукции по техпроцессу менее 2 нм. Это говорит о том, что инженеры смогут создавать 1-нанометровые чипы, которые будут в разы более мощными, чем современные устройства, так как чем меньше величина техпроцесса, тем выше показатели производительности чипов.

Аналитики полагают, что этот проект ASML создаст на рынке конкуренцию, так как Intel тоже намеревается производить чипы 2-нм и менее. Что касается Китая, то пока что страна способна производить процессоры по 5-нм и 7-нм техпроцессам, однако по вычислительной мощности и ряду других параметров они уступают аналогам от тайваньской компании TSMC.

Компании ASML и Samsung Electronics инвестируют суммарно 750 млн долларов в проект. На эти деньги планируют построить исследовательский центр Южной Корее для того, чтобы спроектировать и собрать оборудование для производства передовых процессоров. Строительство развернут в 2025 году. Согласно совместному заявлению, производство полупроводников по 1,4-нм техпроцессу будет возможным уже в 2027 году.

Ранее мы писали о том, что у США и Китая появился конкурент в сфере полупроводников. Саудовская Аравия инвестирует 100 млрд долларов США в собственное производство высокопроизводительных процессоров.