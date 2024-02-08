Китай не догонит Запад: скоро начнется выпуск "супер"-чипов по новому 1-нм техпроцессу

ASML и Samsung Electronics инвестируют 750 млн долларов в проект по созданию передового литографического оборудования.

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Голландская компания ASML наладит выпуск литографического оборудования для производства чипов по 1-нм техпроцессу. Согласно планам производителя, это произойдет в 2027 году, передает https ІТ home.

ASML намерена вывести на рынок оборудование с высокой числовой апертурой через 3 года. В разработках будут также участвовать специалисты из Samsung Electronics. Литографические машины будут работать в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV), что позволит выпускать полупроводники продукции по техпроцессу менее 2 нм. Это говорит о том, что инженеры смогут создавать 1-нанометровые чипы, которые будут в разы более мощными, чем современные устройства, так как чем меньше величина техпроцесса, тем выше показатели производительности чипов.

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Аналитики полагают, что этот проект ASML создаст на рынке конкуренцию, так как Intel тоже намеревается производить чипы 2-нм и менее. Что касается Китая, то пока что страна способна производить процессоры по 5-нм и 7-нм техпроцессам, однако по вычислительной мощности и ряду других параметров они уступают аналогам от тайваньской компании TSMC.

Компании ASML и Samsung Electronics инвестируют суммарно 750 млн долларов в проект. На эти деньги планируют построить исследовательский центр Южной Корее для того, чтобы спроектировать и собрать оборудование для производства передовых процессоров. Строительство развернут в 2025 году. Согласно совместному заявлению, производство полупроводников по 1,4-нм техпроцессу будет возможным уже в 2027 году.

Ранее мы писали о том, что у США и Китая появился конкурент в сфере полупроводников. Саудовская Аравия инвестирует 100 млрд долларов США в собственное производство высокопроизводительных процессоров.