Китай не наздожене Захід: скоро почнеться випуск "суперчипів" за новим 1-нм техпроцесом

ASML і Samsung Electronics інвестують 750 млн доларів у проєкт зі створення передового літографічного обладнання.

Related video

Нідерландська компанія ASML налагодить випуск літографічного обладнання для виробництва чипів за 1-нм техпроцесом. Згідно з планами виробника, це станеться у 2027 році, передає https ІТ home.

ASML має намір вивести на ринок обладнання з високою числовою апертурою через 3 роки. У розробках також братимуть участь фахівці із Samsung Electronics. Літографічні машини працюватимуть в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні (EUV), що дасть змогу випускати напівпровідники продукції за техпроцесом менше ніж 2 нм. Це свідчить про те, що інженери зможуть створювати 1-нанометрові чипи, які будуть у рази потужнішими, ніж сучасні пристрої, адже що менша величина техпроцесу, то вищі показники продуктивності чипів.

Важливо

Санкції США спрацювали: китайські виробники чипів зазнали великих збитків у 2023 році

Аналітики вважають, що цей проєкт ASML створить на ринку конкуренцію, оскільки Intel теж має намір виробляти чипи 2-нм і менше. Що стосується Китаю, то поки що країна здатна виробляти процесори за 5-нм і 7-нм техпроцесами, однак за обчислювальною потужністю й низкою інших параметрів вони поступаються аналогам від тайванської компанії TSMC.

Компанії ASML і Samsung Electronics інвестують сумарно 750 млн доларів у проєкт. На ці гроші планують побудувати дослідницький центр у Південній Кореї для того, щоб спроєктувати й зібрати обладнання для виробництва передових процесорів. Будівництво розгорнуть у 2025 році. Згідно зі спільною заявою, виробництво напівпровідників за 1,4-нм техпроцесом буде можливим уже 2027 року.

Раніше ми писали про те, що в США та Китаю з'явився конкурент у сфері напівпровідників. Саудівська Аравія інвестує 100 млрд доларів США у власне виробництво високопродуктивних процесорів.