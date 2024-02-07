У США та Китаю з'явився конкурент у війні чипів: інвестує $100 млрд у напівпровідники

Саудівська Аравія готова вкласти у власну напівпровідникову промисловість удвічі більше коштів, ніж США, й хоче випускати свої мікросхеми.

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Саудівська Аравія має намір вийти на ринок напівпровідників. У зв'язку з цим у країні буде засновано компанію під назвою Alat, розмір капіталу якої становитиме 100 млрд доларів США, передає Вloomberg.

Нового виробника сучасних процесорів Alat очолить Аміт Мідха — експрезидент компанії Dell Technologies в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Японії. До завдань Мідха входитиме створення підприємств, а також хаба для розробників. Компанія також інвестуватиме в сторонні розробки, включно зі стартапами з інших країн, але головне, на чому вона зосередиться — локалізація виробництва процесорів у Саудівській Аравії.

У Вloomberg підрахували, що Саудівська Аравія виділила на розвиток напівпровідникової промисловості коштів у 2 рази більше, порівняно зі США — 100 млрд доларів. Америка, зі свого боку, інвестувала у своїх розробників 50 млрд доларів у рамках "Закону про чіпи", щоб скласти конкуренцію Китаю, а також продовжити чинити тиск на цю країну.

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Видання також нагадало, що КНР та країни ЄС теж постійно вкладають бюджетні кошти в надії перемогти в технологічній війні. Однак їхні вкладення куди скромніші, ніж у Саудівської Аравії.

Офіційна презентація проекту Alat відбудеться 20 лютого. Тоді буде озвучено подробиці щодо її діяльності, а поки ЗМІ нагадує, що на Аравійському півострові налагоджено випуск електрокарів. Виходять вони під американським брендом Lucid, південнокорейським Hyundai Motor і під місцевою маркою Ceer. Чипи для цих машин закуповують у компанії Foxconn. Найімовірніше, країна відмовиться від послуг Foxconn, коли налагодить власне виробництво процесорів.

Раніше ми писали про те, що китайські виробники чипів зазнали великих збитків у 2023 році. Прибуток великих компаній у Китаї зменшився на 30%-40% порівняно з 2022 роком. Їхня продукція виявилася нікому не потрібна.