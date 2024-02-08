Более 1000 км на одном заряде: новые литий-металлические батареи увеличат запас хода авто

Ученые обнаружили, что, оставив батарею в разряженном состоянии, можно восстановить потерянную емкость и увеличить срок службы.

Электромобили следующего поколения получат литий-металлические батареи, которые позволят проезжать до 1126 км на одной зарядке, что в 2 раза превышает запас хода обычных литий-ионных батарей, установленных в современных электрокарах. В этом уверены ученые из Стэнфордского университета, передает Scitech daily.

Хотя литий-металлическая технология имеет серьезные недостатки, — аккумулятор быстро теряет способность хранить энергию после относительно небольшого количества циклов зарядки и разрядки, — ученые из Стэнфордского университета, похоже решили эту проблему. Они обнаружили, что, оставив батарею в разряженном состоянии, можно восстановить потерянную емкость и увеличить срок службы. Эти улучшения можно реализовать, просто перепрограммировав программное обеспечение для управления аккумуляторами, без каких-либо дополнительных затрат или изменений. В итоге, электромобиль, оснащенный литий-металлической батареей, будет иметь вдвое больший запас хода, чем автомобиль с литий-ионной батареей такого же размера — 965 км на одном заряде против 482 км.

Непрерывная зарядка и разрядка приводит к быстрому разрушению литий-металлических аккумуляторов, что делает их непригодными при условии ежедневного использования авто. Когда аккумулятор разряжается, кусочки металлического лития микронного размера изолируются и попадают в межфазную фазу твердого электролита (SEI), губчатую матрицу, которая образуется там, где встречаются анод и электролит. Матрица SEI по сути представляет собой разложившийся электролит, который окружает изолированные кусочки металлического лития, снятые с анода, и не позволяет им участвовать в каких-либо электрохимических реакциях. Литий становится "мертвым".

Повторная зарядка и разрядка приводят к накоплению дополнительного количества "мертвого" лития, из-за чего емкость аккумулятора снижается. Электромобиль с такой "испорченной" литий-металлической батареей будет терять запас хода гораздо быстрее, чем электрокар с литий-ионным аккумулятором.

Однако исследователи обнаружили, что матрица SEI начинает растворяться, когда батарея простаивает. Основываясь на этом открытии, команда из Стэнфорда решила посмотреть, что произойдет, если разряженной батарее дать "отдохнуть". В ходе полной разрядки весь металлический литий сошел с анода, а неактивные кусочки изолированного лития, окруженных матрицей SEI, растворились в то время, пока батарея "отдыхала". После перезарядки "мертвый" литий снова соединился с анодом, позволяя батарее генерировать больше энергии, тем самым продлевая срок ее службы.

"В литий-металлическом аккумуляторе существующую систему управления можно запрограммировать на полную разрядку отдельного модуля, чтобы его емкость оставалась равной нулю. Этот подход не требует дорогостоящих новых производственных технологий или материалов", — прокомментировали исследователи.

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