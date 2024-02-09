Неограниченный доступ: Китай станет лидером в разработке чипов RISC-V по вине США

Стэнли Чао, экс-топ-менеджер Kingston Technology, полагает, что если США и союзники перестанут вкладывать в развитие ПО RISC-V, то эту нишу быстро займут китайские компании.

В попытках затруднить доступ КНР к передовым технологиям создания микросхем, политики Вашингтона оказывают давление на президента Джо Байдена, чтобы тот запретил американским компаниям сотрудничать с китайскими, использующими технологии программного обеспечения с открытым исходным кодом — RISC-V. Но если США перестанут помогать в развитии RISC-V, то такой шаг будет иметь неприятные последствия для самих США, предположил Стэнли Чао, экс-топ-менеджер Kingston Technology, в своей колонке для SCMP.

RISC-V — это бесплатное программное обеспечение (ПО), определяющее, как процессоры взаимодействуют с ПО продукта. RISC-V управляет базирующаяся в Швейцарии некоммерческая организация RISC-V International, в которую входят более 4000 компаний (включая Qualcomm, Google, Huawei и Tencent), сотрудничающие при определении технических спецификаций. Данная программа конкурирует с предложениями технологических гигантов Arm Holdings и Intel. С момента появления этой архитектуры в 2010 году было продано более 10 млрд чипов RISC-V для смартфонов, бытовой техники и пр.

По мнению Стэнли Чао, выход США из программы RISC-V оставит Китай самым влиятельным игроком в разработке и установлении стандартов для ведущей технологии чипов с открытым исходным кодом, что поставит американские компании в невыгодное положение. Китай рассматривает "геополитически нейтральную" архитектуру RISC-V с открытым исходным кодом как средство обхода санкций США в отношении передовых чипов и достичь технологической самодостаточности. КНР бы устроило, если бы американские компании вышли из консорциума, оставив ее самым влиятельным игроком, ведь тогда Поднебесная смогла бы сама устанавливать технические в интересах своих компаний.

Китай уже выстраивает обширную RISC-V-экосистему. В стране действуют более 300 компаний, разрабатывающих продукты с использованием RISC-V, и на их долю приходится более половины рынка чипов RISC-V, поставляемых по всему миру. Китай уступает только США по количеству высокотехнологичных стартапов и рабочей силы, выделенной для разработки RISC-V, и может обогнать Штаты к 2030 году, а то и раньше.

Автор полагает, что США не хотели бы выходить из RISC-V в одиночку. Как и в случае с санкциями, Вашингтон, несомненно, потребует, чтобы ЕС, Япония и Южная Корея также вышли. Такие компании, как Nokia, NXP, Sony и Samsung, наверняка будут протестовать, ведь они вложили значительные средства в RISC-V для развития этой технологической экосистемы, объем которой, по прогнозам, к 2030 году достигнет 100 млрд долларов США, что составит 25% мирового рынка "систем на кристалле".

Американские фирмы рискуют потерять те преимущества, которые предлагает RISC-V: более быстрые циклы разработки, лучшую производительность и сниженное энергопотребление. Неважно, что RISC-V полностью бесплатен, тогда как конкуренты Arm и Intel взимают от 1 до 10 млн долларов в виде лицензионных сборов и до 2% гонораров за каждый чип, зарабатывая таким образом миллиарды долларов ежегодно.

"Если бы Китай контролировал будущее RISC-V, китайские фирмы однажды могли бы стать мировыми лидерами в производстве продуктов следующего поколения для некоторых наиболее важных отраслей, включая бытовую электронику, автомобилестроение и аэрокосмическую промышленность", — подчеркивает Чао.

В конце концов, выход США с рынка RISC-V сыграет непосредственно на руку Китаю. Это предоставило бы Пекину именно то, что он хотел: неограниченный доступ к передовым технологиям производства микросхем без каких-либо американских условий. Более того, добровольный отказ Америки от статуса заинтересованной стороны RISC-V уменьшит глобальное влияние страны. Союзникам США придется сделать неприятный выбор: стоит ли отказываться от многообещающей технологии, или нет. Их решения вполне могут разочаровать "американских ястребов".

"Недавние санкции Байдена в отношении чипов имели ограниченный успех в препятствовании Китаю и укреплении американской безопасности. Решение о выходе из RISC-V потерпит неудачу не только по этим показателям; это усилит крупнейшего соперника Америки", — резюмировал Стэнли Чао.

Ранее мы сообщали о том, что КНР начнет выпуск 5-нм чипов 2024 году, несмотря на санкции США. Китайские бренды электроники вынуждены переплачивать SMIC за процессоры 7-нм и 5-нм. Аналогичные чипы от TSMC стоят в 2 раза дешевле при лучших показателях производительности.