Китай наводнит Ближний Восток своими дешевыми дронами, чтобы их не покупали у США

Компании из КНР уже заключили много сделок с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами региона, предложив им модели БПЛА Wing Loong 2, HW-150V, CH-3 и CH-4.

Производители из Китая продемонстрировали свои БПЛА на выставке World Defence Show 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Как сообщает издание SCMP, китайские дроны легче купить, чем американские, ведь стоят они дешевле, что делает их привлекательными для клиентов с Ближнего Востока.

Участники выставки отметили, что Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока заинтересованы в приобретении самых передовых военных технологий, особенно беспилотников, ведь они приобретают все большее значение в конфликтах на Ближнем Востоке. Более того, рынок дронов растет во всем мире, именно поэтому Китай стремится занять выгодную нишу. Да и купить китайские дроны намного легче, чем американские аналоги по причине ограничений продаж ударных БПЛА со стороны самих США и дороговизны американских моделей.

По данным СМИ, производители дронов из КНР заключили немало сделок со странами Ближнего Востока. На выставке они презентовали более 30-ти типов БПЛА, в том числе Wing Loong-2 от Chengdu Aircraft Industry Group. Этот беспилотник может нести 480 кг вооружений, время его полета достигает 32 ч. Саудовская Аравия эксплуатирует эту модель с 2017 года.

Несколько частных китайских компаний, производящих дроны, впервые появились в Саудовской Аравии на выставке в этом году. Так, Beijing Hoverwing Technology продемонстрировала свой самый большой многоцелевой военный беспилотник HW-150V, который способен вести наблюдение, картографировать и наносить воздушные удары. По словам представителя компании-разработчика, этот дрон продали полиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Leap1 Innovations, еще один частный поставщик оборонной продукции, показал новейшие модели портативных двухроторных дронов с функцией вертикального взлета и посадки, способных нести полезную нагрузку до 3 кг.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Китай экспортировал за последние 10 лет более 280 боевых БПЛА. Страны Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии входят в число крупнейших покупателей китайских дронов, таких как Wing-Loong 1 и 2, а также CH-3 и CH-4. Аналитики предполагают, что спрос в регионе на китайские БПЛА, вероятно, со временем увеличится.

Ранее мы писали о том, что США победили Китай при помощи дронов, но пока только в виртуальной среде. ВВС США симулировали воздушный бой с китайскими истребителями. Американцам понадобились сотни БПЛА, чтобы выиграть его.