Новые турецкие дроны Hellhawk: уничтожение целей, спутниковая связь, ночной режим

Представлена линейка из пяти ударных беспилотников. Среди них есть как полностью автономные, так и оснащенные зашифрованной или спутниковой связью с операторами.

На World Defense Show 2024 (WDS 2024) в Саудовской Аравии турецкая оборонная компания Firestar Systems продемонстрировала семейство беспилотных летательных комплексов (UAS) Hellhawk. Об этом сообщает сайт Army Recognition

Семейство Hellhawk включает несколько моделей с собственными возможностями. Самый мощный беспилотник в этой линейке, Hellhawk AM2, может нести боеголовку весом до 30 кг и имеет максимальную дальность действия 500 км. Он разработан для выполнения миссий типа "выстрелил и забыл" на больших расстояниях. Он может поражать цели без дополнительного наведения со стороны оператора после запуска.

Hellhawk AM1

Модель Hellhawk AM1 способна нести максимальную полезную нагрузку 20 кг и достигает расстояния до 350 км. Он развивает максимальную скорость 90 узлов и может оставаться в воздухе 2,5 часа. Этот БПЛА запускается с помощью катапульты и контролируется с защищенного планшета, который действует как наземный терминал данных (GDT). В нем нет камеры, а его система управления разработана для одноразовых операций.

Характеристики Hellhawk AM1:

Нагрузка — 20 кг;

Максимальная дальность — 350 км;

Максимальная скорость — 90 узлов;

Время в воздухе — 2,5 часа;

Запуск — катапульта;

Максимальная высота — 4500 м;

Подготовка — 15 минут;

Двигатель — бензиновый;

Камера — отсутствует;

Управление — отсутствует, "выстрелил и забыл".

Беспилотник Firestar Hellhawk AM1 Фото: Firestar Systems

Hellhawk AM2

Расширяя возможности AM1, Hellhawk AM2 имеет грузоподъемность до 30 кг и действует до 500 км с максимальной скоростью 140 узлов. Подобный AM1 с точки зрения выносливости, пускового механизма и движущей силы, AM2 также имеет систему "выстрелил и забыл" без интегрированной камеры, что имеет целью увеличить дальность действия и полезную нагрузку для сложных миссий.

Характеристики Hellhawk AM2:

Нагрузка — 30 кг;

Максимальная дальность — 500 км;

Максимальная скорость — 150 узлов;

Время в воздухе — 2,5 часа;

Запуск — катапульта;

Максимальная высота — 4500 м;

Подготовка — 15 минут;

Двигатель — бензиновый;

Камера — отсутствует;

Управление — отсутствует, "выстрелил и забыл".

Беспилотник Firestar Hellhawk AM2 Фото: Firestar Systems

Hellhawk AM3

Дрон Hellhawk AM3 имеет спутниковый модуль SATCOM для корректировки маршрута и цели во время полета, предоставляя операторам возможность динамично изменять параметры миссии. Это обеспечивает большую гибкость при планировании и выполнении операций.

Характеристики Hellhawk AM3:

Нагрузка — 30 кг;

Максимальная дальность — 500 км;

Максимальная скорость — 140 узлов;

Время в воздухе — 2,5 часа;

Запуск — катапульта;

Максимальная высота — 4500 м;

Подготовка — 15 минут;

Двигатель — бензиновый;

Камера — отсутствует;

Управление — SATCOM.

Беспилотник Firestar Hellhawk AM3 Фото: Firestar Systems

Hellhawk-LM AM4-D

В модели Hellhawk-LM AM4-D имеется электрооптическая (EO) камера на стабилизированном подвесе, которая обеспечивает видео в режиме реального времени. Этот вариант поддерживает различные режимы полета, включая планирование и атаку. ДРОН оснащен боеголовкой 25 кг. Он имеет защищенный канал передачи данных для управления и контроля, защищенное шифрование военного класса, и нацеливанием на инфраструктуру.

Характеристики Hellhawk-LM AM4-D:

Нагрузка — 25 кг;

Максимальная дальность — 120 км;

Максимальная скорость — 130 узлов;

Время в воздухе — 4 часа;

Запуск — катапульта;

Максимальная высота — 4500 м;

Подготовка — 25 минут;

Двигатель — бензиновый;

Камера — да;

Управление — защищенное соединение.

Беспилотник Firestar Hellhawk-LM AM4-D Фото: Firestar Systems

Hellhawk-LM AM4-DN

Дрон разработан для комплексных миссий, способен выполнять операции днем и ночью с двойной (EO/IR) камерой и 25 кг боеголовкой. Эта модель имеет схожие характеристики с AM4-D, включая скорость, выносливость и методы запуска, но может выполнять ночные миссии.

Характеристики Hellhawk-LM AM4-DN:

Нагрузка — 25 кг;

Максимальная дальность — 120 км;

Максимальная скорость — 140 узлов;

Время в воздухе — 4 часа;

Запуск — катапульта;

Максимальная высота — 4500 м;

Подготовка — 25 минут;

Двигатель — бензиновый;

Камера — есть + ночная;

Управление — защищенное соединение.

Беспилотник Firestar Hellhawk-LM AM4-DN Фото: Firestar Systems

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