Суперсекретный дрон XQ-67A попал на видео: раскрыты некоторые характеристики

XQ-67A — стелс-беспилотник с реактивным двигателем. Инженеры заявляют, что он сможет произвести революцию в области боевых дронов.

Компания General Atomics недавно раскрыла некоторые характеристики нового дрона-зондировщика XQ-67A, разработанного специально для ВВС США, передает Interesting engineering.

XQ-67A — это стелс-беспилотник с реактивным двигателем. Инженеры заявляют, что он сможет произвести революцию в области боевых беспилотных летательных аппаратов. В скором времени начнутся его испытания в паре с военными самолетами.

По данным СМИ, дрон XQ-67A создавался в рамках "секретной программы под названием OBSS (Off-Board Sensing Station, OBSS — внебортовая сенсорная станция, — ред.), целью которой является разработка БПЛА со сложным набором датчиков, способного лететь перед пилотируемыми истребителями и передавать на борт ценную информацию о местонахождении воздушных сил и возможностях противника".

Основой для новинки стал дрон Gambit, который компания General Atomics спроектировала для ВВС США в рамках инициативы Collaborative Combat Aircraft (Collaborative Combat Aircraft, CCA, — совместный боевой самолет, — ред.), предполагающей создание парка "ведомых" дронов, работающих с военными самолетами в паре в качестве разведчиков, огневой поддержки, приманки.

По данным FlightGlobal, XQ-67A будет управляться дистанционно, в отличие от других БПЛА, предназначенных для автономной или полуавтономной работы. Размер, форма и летно-технические характеристики беспилотника неизвестны, но, судя по всему, он создан с применением стелс-технологии, обладает конфигурацией "смешанное крыло-корпус" (подразумевает плавный переход между крылом и фюзеляжем без жестких разделительных линий, — ред.) и V-образным хвостовым оперением.

XQ-67A — не единственный БПЛА, над которым экспериментируют ВВС США. Военные также тестируют XQ-58A Valkyrie, беспилотник с реактивным двигателем, разработанный Kratos Defense and Security Solutions, который может летать на сверхзвуковых скоростях и нести различное вооружение и полезную нагрузку. ВВС заинтересованы и в использовании MQ-28 Ghost Bat — малозаметного БПЛА, разработанного Boeing для Сил обороны Австралии, который имеет дальность полета более 3218 км и может нести до 1995 кг боеприпасов.

ВВС надеются, что эти БПЛА станут достойной поддержкой для боевых самолетов, смогут заменить устаревшие истребители и помогут в противостоянии численному преимуществу потенциальных противников, таких как Китай и Россия.

Ранее мы писали о том, что спецсилы США объявили конкурс на беспилотные дроны воздушного базирования. По задумке военных, дроны должны будут размещаться на вертолетах и больших беспилотных платформах.