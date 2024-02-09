Специальные силы США объявили конкурс на беспилотные дроны воздушного базирования

Силы специальных операций США объявили конкурс на дроны воздушного базирования. Они будут размещаться на вертолетах и больших беспилотных платформах.

Related video

Командование специальных операций США (SOCOM) готовится к оценочной проверке дронов-камикадзе, запускаемых с воздуха. Об этом сообщает сайт Defensescoop.

В последние годы ударные дроны наземного базирования распространились на полях сражений, в частности в Украине и на Ближнем Востоке. Теперь SOCOM ищет подобное оружие, которое можно сбросить с летательных средств, включая боевые вертолеты и большие беспилотники.

Важно

Имитируют крылатые ракеты: оккупанты жалуются на таинственные дроны, которые появились у ВСУ (фото)

На этой неделе командование начало принимать заявки от возможных участников. Те, кто успеет до 15 марта, получат приглашение принять участие в мероприятии по оценке в апреле на заводе SOFWERX в Тампе, штат Флорида, где они смогут продемонстрировать свои технологии.

В отличие от традиционных боеприпасов, дроны-камикадзе могут кружить вокруг, пока не идентифицируют цель. И в отличие от вооруженных беспилотных летательных комплексов, которые запускают ракеты, дроны-камикадзе уничтожают цель, врезаясь в нее.

Офис программы SOCOM по высокоточным управляемым боеприпасам "сейчас поддерживает экипажи Сил специальных операций (SOF) боеприпасами малой дальности, которые используются непосредственно по известным целям, визуально определенных самолетом-стрелком перед запуском, и используют имеющиеся решения для точного терминального наведения, такие как GPS. SOCOM определил, что эти традиционные методы и датчики не являются оптимальными для операций в сжатой и жесткой среде, и ищет боеприпасы с усовершенствованными сенсорными технологиями, чтобы уменьшить время поражения с минут до секунд, улучшить решение целеуказания и повысить живучесть ССО", — говорится в специальном сообщении офиса.

Команда намерена изучить отрасль на наличие зрелых технологий с минимальными разработками, необходимыми для поддержки быстрого внедрения. Если экспертная группа SOCOM положительно оценит проект, она начнет переговоры.

Следующий этап будет включать демонстрационные полеты, запланированные на конец этого года. Желаемая автономность для боеприпасов составляет 45 минут для оружия, которое разворачивается из обычной пусковой трубы, и 120 минут для тех, которые используют другие методы запуска. Желаемая дальность для них составляет 20 и 60 морских миль.

Также будет учтено минимальную и максимальную воздушную скорость и высоту, грузоподъемность, датчики, средства управления, встречное обнаружение, боевую часть и условия интеграции беспилотников в летательные средства специальных операций.

Командование рассматривает боеприпасы, которые могут использоваться с беспилотников AC-130J Ghostrider, дронов MQ-9 Reaper, вертолетов MH-60 и других платформ.

SOCOM — не единственная организация в составе Министерства обороны, которая ищет беспилотные летательные аппараты, запускаемые с воздуха. В армии есть программа Launched Effects, которая в декабре служба провела успешное летное испытание беспилотной летательной системы Altius 700 производства Anduril с вертолета Black Hawk. В начале этого года армия планировала провести летные испытания полностью интегрированного прототипа с системой запуска. Планируется провести окончательную рабочую демонстрацию до конца 2024 финансового года и принять решение о размещении в 2025 году.