Спеціальні сили США оголосили конкурс на безпілотні дрони повітряного базування

Сили спеціальних операцій США оголосили конкурс на дрони повітряного базування. Вони розміщуватимуться на гелікоптерах та більших безпілотних платформах.

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Командування спеціальних операцій США (SOCOM) готується до оцінювальної перевірки дронів-камікадзе, що запускаються з повітря. Про це повідомляє сайт Defensescoop.

Протягом останніх років ударні дрони наземного базування поширилися на полях битв, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Тепер SOCOM шукає подібну зброю, яку можна скинути з літальних засобів, включно з бойовими гелікоптерами та великими безпілотниками.

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Цього тижня командування почало приймати заявки від можливих учасників. Ті, хто встигне до 15 березня, отримають запрошення взяти участь у заході з оцінки у квітні на заводі SOFWERX у Тампі, штат Флорида, де вони зможуть продемонструвати свої технології.

На відміну від традиційних боєприпасів, дрони-камікадзе можуть кружляти навколо, доки не ідентифікують ціль. І на відміну від озброєних безпілотних літальних комплексів, які запускають ракети, дрони-камікадзе знищують ціль, врізаючись у неї.

Офіс програми SOCOM з високоточних керованих боєприпасів "наразі підтримує екіпажі Сил спеціальних операцій (SOF) боєприпасами малої дальності, які використовуються безпосередньо по відомих цілях, візуально визначених літаком-стрілком перед запуском, і використовують наявні рішення для точного термінального наведення, такі як GPS. SOCOM визначив, що ці традиційні методи та датчики не є оптимальними для операцій у стислому та жорсткому середовищі, і шукає боєприпаси з удосконаленими сенсорними технологіями, щоб зменшити час ураження з хвилин до секунд, покращити рішення цілевказання та підвищити живучість ССО", – йдеться у спеціальному повідомленні офісу.

Команда має намір вивчити галузь на наявність зрілих технологій з мінімальними розробками, необхідними для підтримки швидкого впровадження. Якщо експертна група SOCOM позитивно оцінить проєкт, вона розпочне переговори.

Наступний етап включатиме демонстраційні польоти, заплановані на кінець цього року. Бажана автономність для боєприпасів становить 45 хвилин для зброї, яка розгортається зі звичайної пускової труби, і 120 хвилин для тих, які використовують інші методи запуску. Бажана дальність для них становить 20 і 60 морських миль.

Також буде враховано мінімальну та максимальну повітряну швидкість та висоту, вантажність, датчики, засоби управління, зустрічне виявлення, бойову частину та умови інтеграції безпілотників у літальні засоби спеціальних операцій.

Командування розглядає боєприпаси, які можуть використовуватися з безпілотників AC-130J Ghostrider, дронів MQ-9 Reaper, гелікоптерів MH-60 та інших платформ.

SOCOM — не єдина організація у складі Міністерства оборони, яка шукає безпілотні літальні апарати, що запускаються з повітря. У армії є програма Launched Effects яка у грудні служба провела успішне льотне випробування безпілотної літальної системи Altius 700 виробництва Anduril з гелікоптера Black Hawk. На початку цього року армія планувала провести льотні випробування повністю інтегрованого прототипу з системою запуску. Планується провести остаточну робочу демонстрацію до кінця 2024 фінансового року та прийняти рішення про розміщення у 2025 році.