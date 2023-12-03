Імітують крилаті ракети: окупанти скаржаться на таємничі дрони, які з'явилися у ЗСУ (фото)

Про ці дрони невідомо як мінімум дві важливі речі – коли їх було передано, і з яких літаків вони запускаються.

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ЗСУ отримали таємничі реактивні дрони ADM-160 MALD від США для пуску з літаків. Подробиці розповідає військовий портал Defense Express.

Окупанти на Херсонщині знайшли уламки БпЛА під назвою ADM-160 MALD. Ці дрони запускаються із літаків та грають роль "приманок" для перевантаження ворожої системи ППО. Це друга згадка про використання таких дронів.

Що являє собою ADM-160 MALD

ADM-160 MALD – це реактивний мініатюрний безпілотник, призначений для імітації крилатих ракет чи інших повітряних цілей під час прориву ППО ворога. БпЛА має довжину корпусу всього в 2,38 метрів, розмах крил – 0,65 метрів, а стартова маса – 45 кілограмів.

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Дрон може здолати дистанцію від 460 кілометрів до 570 кілометрів, залежно від модифікації. Апарат має достатньо багато бортової апаратури, щоб імітувати радіолокаційне відображення наче на "справжню" крилату ракету.

Невеликий розмір дронів дозволяє розмістити їх:

4 одиниці на літак F-16;

до 12 одиниць на штурмовик A-10

до 16 одиниць на B-52.

"Сам факт наявності американських реактивних дронів-"приманок" ADM-160 MALD в розпорядженні Сил оборони України лишається суцільною таємницею. США не оголошували про передачу таких безпілотників для ЗСУ, який тип літака (чи літаків) в строю Повітряних Сил може бути носієм – досі невідомо також", — пишуть аналітики Defense Express.

Нагадаємо, що жителі трьох мальовничих сіл у британському Сассексі налякані й обурені дронами, які ночами літають над їхніми будинками. Дрони запускають із заміського маєтку, що належить офіційному Кремлю.

Раніше повідомлялося, що у РФ створюють морський дрон з уламків українських безпілотників. Росіяни бачать успіхи Сил оборони України, коли ті використовують морські дрони.