Дрони запускають із маєтку в Сассексі, який ще з радянських часів належить кремлівським структурам.

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Жителі трьох мальовничих сіл у британському Сассексі налякані й обурені дронами, які ночами літають над їхніми будинками. Дрони запускають із заміського маєтку, що належить офіційному Кремлю. Про це пише Daily Mail.

Сільські жителі повідомляють, що дрони — щовечора їх запускають до десяти — турбують їхніх вихованців і заважають їм спати.

Безпілотні літальні апарати пролітають над селами Флімуелл, Тайсхерст і Водхерст у Східному Сассексі по чотири години щовечора.

Жителі дервень чудово знають, звідки вони стартують: з маєтку Сікокс-Хіт, величезного заміського особняка на кордоні Сассекса і Кента, який протягом десятиліть належав Радянському Союзу, а тепер і РФ.

"Вони з'являються щовечора з регулярністю, як годинник, відразу після 18:00 і зникають близько 22:00. Вони літають над нашими будинками, і ви можете чути і бачити, як вони ширяють над вуличними ліхтарями. Вони літають по колу над селом, зависають над вулицями, а потім прямують у бік Сікокс-Хіт і зникають. Це дуже тривожно. Хто знає, що вони знімають", — розповів 68-річний Едвін Тейлор, який живе в Тайсхерсті.

"Ви можете почути їх перш, ніж побачите, і вони кружляють над селом. Влітку вони всі зникали близько 22:00, але зараз темніє і вони відлітають раніше. Багато людей дуже стурбовані цим. Вони годинами кружляють селом. На мою думку, це трохи загрозливо", — зізналася мешканка Флімуелла.

Маєток Сікокс-Гіт з 50 кімнатами, було побудовано 1871 року для державного діяча Джорджа Гошена, на жваву вулицю виходять його прості чорні ворота з кованого заліза.

Резиденція російського посла Сікокс-Хіт у Сассексі Фото: Kent online

1-й віконт Гошен подарував свій маєток Радянському Союзу 1946 року після того, як радянські моряки врятували його сина під час Другої світової війни.

Спочатку особняк використовували як будинок для сімей співробітників торгпредства, але пізніше особняк став заміською резиденцією російського посла.

Кажуть, що нинішній посол Росії Андрій Келін використовував цей маєток для дипломатичних потреб.

Радянські дипломати біля Сікокс-Хіт у Сассексі Фото: Kent online

Також відомо, що, коли велике майно і територія не використовуються, за ними доглядає літня російська пара.

Після початку війни в Україні 2022 року жителі, обурені вторгненням ЗС РФ, розмалювали вхід проукраїнськими графіті.

Протест біля Сікокс-Хіт у Сассексі Фото: Kent online

Потім письменниця і журналістка Ребекка де Сентонж встановила українські прапори біля входу і вздовж набережної.

Передбачається, що поява дронів у небі може бути відповіддю на побоювання з приводу безпеки в маєтку.

Раніше про Сікокс-Хіт писали 1999 року, коли з вольєрів втекла зграя ельзаських сторожових собак, яка зарізала 50 овець і поранила ще 100.

Фермер Грем Браун, власник овець, був розлючений і заявив, що собаки неодноразово тероризували його стадо. Він попросив поліцію знищити собак, але офіцери виявилися безсилими, оскільки у собак був імунітет, оскільки вони були частиною дипломатичного майна.

Відповідно до Закону про собак (захист худоби) 1953 року фермерам дозволено стріляти на місці в будь-якого собаку, що переслідує домашню худобу, але Брауну завадило привілейоване становище російських собак.

"Одного разу вночі я побачив собак, у яких я впізнав російських ельзасців. Я вибіг до них з рушницею і смолоскипом, але вони напали на вівцю і вирвали їй горло перш, ніж я встиг їх застрелити. Потім вони побігли назад у маєток, і нам сказали, що коли ми увійдемо в маєток, ми фактично опинимося на території Росії, і тому до нас застосовуються дипломатичні правила", — розповідав він.

Володимир Андрєєв, представник російського посольства, заявив, що вони нададуть допомогу поліції в розслідуванні. "Я не знаю, чи винні в цьому собаки, але ми готові допомогти з'ясувати, що сталося", — сказав він.

"Маєток є нашою власністю, і все, що там перебуває, захищене дипломатичним імунітетом відповідно до міжнародної конвенції, тож так, у собак є імунітет, але собаки не є дипломатами", — сказав він.

Нагадаємо, раніше військовий корабель ВМС США Carney збив безпілотний літальний апарат, який, імовірно, прямував із Ємену в бік Ізраїлю.