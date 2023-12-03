Имитируют крылатые ракеты: оккупанты жалуются на таинственные дроны, которые появились у ВСУ (фото)

Об этих дронах неизвестно как минимум две важные вещи — когда они были переданы, и с каких самолетов они запускаются.

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ВСУ получили таинственные реактивные дроны ADM-160 MALD от США для пуска с самолетов. Подробности рассказывает военный портал Defense Express.

Оккупанты на Херсонщине нашли обломки БпЛА под названием ADM-160 MALD. Эти дроны запускаются с самолетов и играют роль "приманок" для перегрузки вражеской системы ПВО. Это второе упоминание об использовании таких дронов.

Что представляет собой ADM-160 MALD

ADM-160 MALD — это реактивный миниатюрный беспилотник, предназначенный для имитации крылатых ракет или других воздушных целей во время прорыва ПВО врага. БпЛА имеет длину корпуса всего в 2,38 метров, размах крыльев — 0,65 метров, а стартовая масса — 45 килограммов.

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Дрон может преодолеть дистанцию от 460 километров до 570 километров, в зависимости от модификации. Аппарат имеет достаточно много бортовой аппаратуры, чтобы имитировать радиолокационное отображение как на "настоящую" крылатую ракету.

Небольшой размер дронов позволяет разместить их:

4 единицы на самолет F-16;

до 12 единиц на штурмовик A-10

до 16 единиц на B-52.

"Сам факт наличия американских реактивных дронов-"приманок" ADM-160 MALD в распоряжении Сил обороны Украины остается сплошной тайной. США не объявляли о передаче таких беспилотников для ВСУ, какой тип самолета (или самолетов) в строю Воздушных Сил может быть носителем — до сих пор неизвестно также", — пишут аналитики Defense Express.

Напомним, что жители трех живописных деревень в британском Сассексе напуганы и возмущены дронами, которые по ночам летают над их домами. Дроны запускают из загородного поместья, принадлежащего официальному Кремлю.

Ранее сообщалось, что в РФ создают морской дрон из обломков украинских беспилотников. Россияне видят успехи Сил обороны Украины, когда те используют морские дроны.