Назван самый популярный бренд смартфонов в мире: продано 186 млн устройств в 2023 году

Телефоны iPhone заняли 7 из 10-ти мест рейтинга, составленного агентством рыночных исследований Canalys.

Агентство рыночных исследований Canalys недавно представило список 10-ти моделей смартфонов, которые лучше всех остальных раскупались по всему миру в 2023 году. Результаты показали, что модели iPhone от Apple укрепили свое доминирование на рынке флагманских смартфонов. Конкуренцию им смогли составить только телефоны Samsung, передает Sparrows news.

Из 10-ти мест iPhone заняли 7. Лидером рейтинга стал смартфон iPhone 14 Pro Max (34 млн устройств продано), за ним следует его "преемник" — iPhone 15 Pro Max (33 млн реализовано). Телефоны iPhone 14 (29 млн), iPhone 14 Pro (29 млн) и iPhone 13 (23 млн) замыкают пятерку лучших, демонстрируя то, что продукция Apple весьма привлекательна для потребителей, заинтересованных в высокопроизводительных и инновационных гаджетах.

iPhone 15 Pro занял седьмое место (21 млн), подчеркнув сохраняющийся спрос на последние предложения Apple. А iPhone 15 занял десятую позицию в списке, благодаря тому, что его приобрели 17 млн человек.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов 2023 Фото: Canalys

Присутствие Samsung в рейтинге обусловлено тем, что этот производитель не имеет реальных конкурентов, когда речь заходит о среднем ценовом сегменте. Смартфоны Samsung Galaxy A14 4G (продано 21 млн телефонов), Galaxy A54 5G (20 млн) и Galaxy A14 5G (19 млн) заняли шестую, восьмую и девятую позиции списка соответственно. В то время как Samsung продолжает обслуживать широкий круг потребителей своей разнообразной линейкой продуктов, отсутствие его флагманских моделей премиум-класса в верхних строчках рейтингах подчеркивает острую конкуренцию с Apple, которую последняя пока выигрывает.

С каждой новой итерацией, Apple продолжает поднимать планку инноваций, дизайна и производительности, укрепляя свои позиции лидера на мировом рынке смартфонов. Что касается компании Samsung, — хотя ее предложения среднего класса остаются популярными, ей, возможно, придется сильно постараться, чтобы бросить вызов доминированию Apple во флагманском сегменте.

Рейтинг поставок смартфонов в 2023 году дает четкую картину присутствия Apple на рынке смартфонов премиум-класса, в то время как Samsung сохраняет свои позиции в среднем классе. Поскольку конкуренция усиливается, обе компании, несомненно, будут стремиться к инновациям и увлекать потребителей в постоянно развивающемся мире мобильных технологий.

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