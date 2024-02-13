Новейший компьютер "повысит" военные дроны MQ-25A: какие возможности они получат

Компания BAE Systems модернизирует компьютер системы управления транспортным средством, благодаря чему MQ-25 сможет использоваться как дрон-разведчик.

BAE Systems усовершенствует БПЛА MQ-25A для Военно-морских сил США. Дрон получит систему управления следующего поколения, что значительно расширит его возможности, передает Naval news.

Обновление технологии увеличит вычислительную мощность и улучшит характеристики БПЛА. Система Vehicle management system computer (VMSC, — компьютер системы управления транспортным средством) следующего поколения контролирует ход полета, отвечает за обход препятствий, делает дрон автономным. Одна из основных задач MQ-25 — обеспечение дозаправки в воздухе самолетов типа F/A-18.

Новый компьютер позволит дрону выполнять полноценно все функции самостоятельно. Также это оборудование снизит вес полезной нагрузки дрона, так как оно может заменить некоторые датчики, в которых БПЛА более не будет нуждаться. Вместе с этим и снизится уровень энергопотребления электронной "начинки" самолета. Стоит отметить, что VMSC даст возможность использовать дрон MQ-25 не только для дозаправки, но и для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

VMSC работает на базе четырехъядерных процессоров. Эти чипы недавно прошли тестирование на другой военной платформе ВМС США, что позволило снизить затраты и риски интеграции всей системы в целом. Разработчики говорят, что бортовой компьютер имеет достаточно высокую вычислительную мощность и низкое энергопотребление.

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