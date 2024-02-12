В России разработали гибридный управляемый дрон-ракету для РСЗО: что известно

Устройство сможет стрелять снарядами калибра 122 мм, обходить препятствия, корректировать координаты в полете, уверяют россияне.

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Российский разработчик Анатолий Криштоп запатентовал гибридный реактивный управляемый боеприпас (ГРУБ), сочетающий функции ракеты и беспилотного летательного аппарата. Подробности передает информационное агентство ТАСС.

Согласно документу, размещенному на сайте Федерального института промышленной собственности, гибридный реактивный управляемый боеприпас сочетает свойства беспилотного самолета и ракеты. Его корпус имеет аэродинамическую конфигурацию "бесхвостка", стреловидные крылья и элевоны, а также вертикальный киль с рулями направления, аккумуляторную батарею и систему управления с модулем самонаведения на цель.

Схематическое изображения дрона-ракеты в патентных документах Фото: fips.ru

В документе также сообщается что дрон-ракета имеет крепление для 2-х снарядов калибра 122 мм для РСЗО (РЗСО — реактивная система залпового огня, — ред.). Кроме того, ГРУБ предлагается оснастить системой одновременного запуска реактивных двигателей снарядов, модулем самонаведения на цель. Модуль этот, как предполагается, должен иметь функцию дополнительной корректировки координат и возможность получать дополнительную информацию о местоположении цели от других дронов-разведчиков. По задумке Криштопа, дрон-ракета должен будет лететь на низкой высоте и обходить препятствия.

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Автор патента сообщил, что в российской системе вооружений нет крылатых ракет различного базирования, которые бы соответствовали бы ГРУБ, из его следует, что его устройство "уникально".

О возможностях разработке управляемого дрона-ракеты пока ничего не известно.

Ранее мы писали о том, что ВС РФ начали применять "умные" дроны с машинным зрением. Машинное зрение не имеет особо общего с искусственным интеллектом, однако "умные" дроны могут обходить РЭБ и самостоятельно долетать до цели, рассказал военный аналитик Сергей Бескрестнов.