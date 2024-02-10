Обходят РЭБ: ВС РФ начали применять "умные" дроны с машинным зрением, — "Флэш" (видео)

Машинное зрение не имеет особо общего с искусственным интеллектом, однако "умные" дроны могут обходить РЭБ и самостоятельно долетать до цели, рассказал военный аналитик Сергей "Флэш" Бескрестнов.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать "умные" дроны с машинным зрением на фронте. Один из таких БПЛА был зафиксирован на Херсонском направлении около трех недель назад. Об этом сообщил техноблогер и военный аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов во время телемарафона.

По его словам, такие БПЛА могут обходить средства РЭБ. Оккупанты пытались атаковать катер украинской морской пехоты, однако он был перекрыт средствами РЭБ. После этого враг запустил дрон с машинным зрением, который навел и поразил цель.

"Машинное зрение — маленький элемент, который не имеет особо общего с искусственным интеллектом. Это способность БПЛА захватывать цель и поражать ее", — сказал "Флэш".

Он отметил, что искусственный интеллект — это более сложная система, которая позволяет анализировать цель, в частности это нейросети, умеющие учиться. Бескрестнов отметил, что пройдет еще не один десяток лет до того, как ИИ сможет самостоятельно управлять дронами на поле боя.

Аналитик рассказал, что БПЛА с машинным зрением могут поражать движущуюся технику, летать на большие расстояния. Также для них неважна "потеря картинки", которая возможна из-за действия средства РЭБ. Кроме этого, резко падают требования к пилотам дронов, поскольку им не нужно быть профессионалами. Можно иметь базовых пилотов, которые смогут поднимать БПЛА и доводить его до объекта сверху, далее БПЛА сможет сам долететь и поразить, добавил "Флэш".

Напомним, 31 января лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что российские дроны с машинным зрением опасны для украинских военных, поскольку они игнорируют средства РЭБ. Он отметил, что вражеские БПЛА имеют уязвимое место, которое позволит сбивать их пулями.