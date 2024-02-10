Обходять РЕБ: ЗС РФ почали застосовувати "розумні" дрони з машинним зором, — "Флеш" (відео)

Машинний зір не має особливо спільного зі штучним інтелектом, проте "розумні" дрони можуть обходити РЕБ та самостійно долітати до цілі, розповів військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Збройні сили Російської Федерації почали використовувати "розумні" дрони з машинним зором на фронті. Один із таких БПЛА був зафіксований на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому. Про це повідомив техноблогер і військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов під час телемарафону.

З його слів, такі БПЛА можуть обходити засоби РЕБ. Окупанти намагалися атакувати катер української морської піхоти, проте він був перекритий засобами РЕБ. Після цього ворог запустив дрон з машинним зором, що навівся та уразив ціль.

"Машинний зір — маленький елемент, який не має особливо спільного зі штучним інтелектом. Це здатність БПЛА захоплювати ціль і уражати її", — сказав "Флеш".

Він наголосив, що штучний інтелект — це складніша система, яка дозволяє аналізувати ціль, зокрема це нейромережі, що вміють навчатися. Бескрестнов зауважив, що пройде ще не один десяток років до того, як ШІ зможе самостійно керувати дронами на полі бою.

Аналітик розповів, що БПЛА з машинним зором можуть уражати техніку, що рухається, літати на великі відстані. Також для них неважлива "втрата картинки", яка можлива через дію засобу РЕБ. Крім цього, різко падають вимоги до пілотів дронів, оскільки їм не потрібно бути професіоналами. Можна мати базових пілотів, які зможуть підіймати БПЛА і доводити його до об'єкта зверху, далі БПЛА зможе сам долетіти та уразити, додав "Флеш".

Нагадаємо, 31 січня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів, що російські дрони з машинним зором небезпечні для українських військових, оскільки вони ігнорують засоби РЕБ. Він наголосив, що ворожі БПЛА мають уразливе місце, яке дозволить збивати їх кулями.