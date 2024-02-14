Сто спутников Starlink выведут с орбиты из-за возможного дефекта: что будет со связью ВСУ

Оборудование уберут из космической сети, чтобы предотвратить проблемы в будущем. Спутники должны полностью сгореть в атмосфере и не навредить существам или объектам на Земле.

В качестве меры предосторожности SpaceX планирует вывести с орбиты 100 спутников Starlink первого поколения, ссылаясь на потенциальный недостаток, который однажды может привести к полному выходу спутников из строя. Об этом сообщает сайт PCMag. В результате спутники спустятся и распадутся в атмосфере Земли.

По словам SpaceX, событие никак не повлияет на связь клиентов Starlink. Несмотря на то, что сеть теряет 100 спутников, всего в ней сейчас работает более 5400 аппаратов, которые страхуют друг друга, обеспечивая покрытие. Сейчас они до сих пор продолжают функционировать — SpaceX решила вывести их с орбиты, пока это еще возможно, вместо того, чтобы рисковать работоспособностью сети в случае сбоя.

"Спутники Starlink полностью пригодны для вывода с орбиты, а это означает, что риск для тех, кто находится на земле, в воздухе или в море от спутника, сходящего с орбиты, фактически равен нулю, поскольку спутники сгорают при входе в атмосферу", — заявили в SpaceX.

Компания подчеркнула свою "приверженность космической устойчивости". SpaceX говорит, что сеть Starlink была разработана, чтобы предотвратить возможные риски. Каждый спутник имеет систему автономного избежания столкновений, а также ионные двигатели, чтобы он мог маневрировать на орбите Земли. Атмосферное сопротивление приведет к тому, что спутники Starlink сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере за пять лет или меньше, даже если маневренность двигателя будет потеряна.

SpaceX не рассказала о конкретном недостатке первых спутников Starlink. Отмечается лишь, что команда Starlink обнаружила общую проблему в небольшом количестве спутников, которая может увеличить вероятность отказа в будущем.

"Спутники будут выполнять безопасную, циклическую и контролируемую операцию опускания, которая продлится примерно шесть месяцев для большинства транспортных средств. Все спутники сохранят маневренность и способность избегать столкновений во время спуска", — добавила компания.

SpaceX говорит, что в свое время уже вывела с орбиты 406 спутников. 95% этих спутников сейчас уже сошли с орбиты. Из них 17 пока неманевренные, пассивно затухают, но их отслеживают, чтобы уменьшить риск столкновения с другими активными спутниками. Заявки SpaceX в FCC указывают, что некоторые из спутников Starlink, которые ранее сошли с орбиты, были выведены из эксплуатации из-за неисправностей или аппаратных недостатков, обнаруженных в оборудовании.

Сеть Starlink кажется большой и стабильной, но иногда не может справиться с нагрузкой. В океанах морские беспилотники будут помогать спутникам раздавать интернет.