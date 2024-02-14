КНР и РФ так не смогут: Triton передаст данные каждому военному даже на большом расстоянии

Автономный БПЛА разведки, наблюдения и наведения MQ-4C Triton сможет летать более 24 ч, преодолевая расстояние в 14,8 тыс. км

Компания Northrop Grumman оснастит дрон MQ-4C Triton передовыми датчиками в рамках программы "Объединенное общедоменное командование и контроль". Это даст возможность ВМС США отслеживать данные по всему миру, делиться информацией и реагировать соответствующим образом, передает Defense News.

Чтобы обогнать Китай и Россию в области военных технологий, американцы решили объединить в одну систему разные службы, их базы данных и их оружие. Многомиллиардный проект, получивший название "Объединенное общедоменное командование и контроль", предполагает, что любой датчик будет способен передать любому военнослужащему необходимую информацию. В этот проект и будут включены дроны MQ-4C Triton.

БПЛА смогут связываться со службами Командования информационных операций ВМС, повышая ситуационную осведомленность для пилотов истребителей, которые должны будут выполнять разные боевые задачи в тех или иных регионах.

Автономный дрон разведки, наблюдения и наведения MQ-4C Triton может летать более 24 ч на высоте более 16 км. Его дальность полета составляет более 14,8 тыс. км. Датчики, установленные на борту, могут улавливать электронные сигналы и сообщения противника, и эта информация будет передаваться на военные корабли и самолеты.

Вице-адмирал Крейг Клэппертон, руководитель Киберкомандования ВМС США, заявил, что возможности системы геопространственной разведки БПЛА Triton представляют особый интерес для военно-морских сил. Он уверен, что беспилотник качественно улучшит обмен информацией между наземными службами и экипажами. На данный момент компания Northrop поставила ВМС как минимум 5 беспилотных систем. Дроны уже были испытаны в Азиатско-Тихоокеанском, обменявшись данными с Тихоокеанским командованием военно-морских информационных операций на Гавайях, островом Уидби и оперативной группой Командования информационных операций ВМС Мэриленда.

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