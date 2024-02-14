Украинцы создали чип для "телепортации" дронов Mavic в бою: как это помешает оккупантам

Благодаря чипу "Телепорт" гражданский БПЛА становится более точным, устойчивым к атакам РЭБ, маскирует местонахождение украинского пилота. Даже если россияне захватят такой коптер, то уже не смогут им воспользоваться.

Украинские инженеры создали чип "Телепорт", который помогает дронам Mavic лучше выполнять боевые задачи. Об этом глава ОО "Всеукраинская Федерация поддержки и развития БПЛА" Дмитрий Гнап рассказал сайту dev.ua.

По словам Гнапа, микропроцессор работает похоже на известный профессионалам чип "канадка", который подменяет реальные координаты GPS на смещенные. Чип обеспечивает антиспуфинг (защита от атак подмены данных), заботится о безопасности пилота и анонимности, делает невозможным использование дрона врагом. Он поддерживает онлайн-обновления, которые обеспечивают дрон новейшим функционалом. Некоторые технологии, которые позволяют обойти систему безопасности DJI были приобретены разработчиками за рубежом.

"Телепорт" благодаря продвинутым алгоритмам антиспуфинга дает возможность пилотам летать с включенным GPS. Благодаря этому дрон летает более стабильно и лучше выполняет задачи. Анонимизация достигается смещением реальных координат на выбранную страну "телепортации". Эта функция позволяет улучшить уровень сигнала дрона и связь на дальних расстояниях.

"В отличие от других чипов, только пилот может контролировать способ телепортации, менять вектор телепортации, и никто, ни инсталлятор и даже производитель чипа не имеет доступа к этим настройкам", — говорит Гнап.

Дроны, которые захватывает враг, могут вернуться к владельцам уже как недружественные, как это случается с аналогичными устаревшими микросхемами. В отличие от них "Телепорт" имеет встроенные алгоритмы активации. Враг не сможет установить чип, чтобы воспользоваться захваченным дроном. Эта возможность позволяет свободно распространять "Телепорт" через Вооруженные силы Украины. Установка же чипов очень проста и не требует специальных навыков.

Встроенная технология обновления онлайн позволяет обновлять алгоритм противодействия, если военные нашли новый способ воздействия на дроны техникой врага. Программисты обновляют средства противодействия, и за считанные часы все пилоты дронов получают новый алгоритм.

Ранее для установки чипов дроны надо было доставлять в мастерскую почтовыми службами и затем отправлять обратно, это занимало до 10 дней. Чип "Телепорт" военные могут установить самостоятельно — это занимает 30 минут, вместе с разборкой и сборкой дрона.

Сейчас чип изготавливают несколько производителей. Цена колеблется и сейчас составляет 2500 грн. Испытания военными на сложных направлениях фронта показали, что Mavic без "Телепорта" выдерживает только один боевой вылет, благодаря чипу дроны летают неделями и месяцами (100-200 вылетов). Таким образом стоимость вылета уменьшается с 1500-3000 долларов до 200-300.

Дроны DJI Mavic активно используют Силы обороны Украины. По словам премьер-министра Шмыгаля, Украина выкупает более половины всех произведенных Mavic. Впрочем, сама компания официально отрицает это и не разрешает использование собственных дронов в военных целях.