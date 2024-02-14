Военным не хватает дронов: огромный самолет Stratotanker KC-135 переделают в беспилотник

Система Merlin Pilot позволит KC-135 заправлять истребители в воздухе без участия экипажа.

Компания Merlin подписала соглашение с ВВС США, в рамках которых самолет-заправщик KC-135 получит беспилотные летные возможности, передает Вusiness wire.

Разработчик технологии безопасного автономного полета для самолетов Merlin в сотрудничестве с Командованием воздушной мобильности (AMC) и Командованием материально-технического обеспечения ВВС США (AFMC) спроектирует, интегрирует, протестирует систему Merlin Pilot на стратотанкере KC-135. Согласно заявлению сторон, это даст возможность сократить рабочую нагрузку экипажей, а затем и количество операций при участии экипажей.

После того, как система, работающая на базе искусственного интеллекта, обучится и заслужит доверие военных, самолет KC-135 можно будет использовать, как автономный беспилотник. Сотрудничество Merlin и ВВС США будет включать системную интеграцию, наземные испытания и расширенные летные тесты.

Merlin будет разрабатывать систему с учетом данных, собранных во время многочисленных полетов и исследованиях человеческого фактора. Merlin Pilot должна будет не только управлять самолетом, но и осуществлять дозаправку в воздухе.

Такая интеграция позволит компании Merlin усовершенствовать свою систему автоматизации, которую в дальнейшем можно будет устанавливать и на самолеты, выполняющие другие задачи.

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