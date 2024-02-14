Медвежья услуга: Херсонская ОВА передала на фронт дроны, но "засветила" их частоты

Радиочастоты БПЛА указали прямо на коробках, которые сфотографировали и выложили в сеть. Поэтому оккупантам будет легче подавить их на фронте, подобрав нужное средство РЭБ.

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Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отчитался о передаче на фронт беспилотников, но при этом публично "засветил" частоты, на которых они работают. Об этом сообщила военный и общественный деятель Мария Берлинская в своем Telegram-канале.

По ее словам, Херсонская ОВА сделала хорошее дело передала на фронт большое количество коробок с FPV-дронами, показав другим чиновникам хороший пример расходования средств. Но на этих коробках были обозначены радиочастоты, на которых БПЛА поддерживают связь с операторами. Авторы фото даже смогли скрыть лица военных, но то же самое нужно было сделать с цифрами.

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Россияне устанавливают средства РЭБ против FPV уже и на "буханки", — волонтер (фото, видео)

Сейчас публикаций с этим фото нет ни на страницах Александра Прокудина, ни Херсонской ОВА, вероятно, их уже удалили. Одна Мария Берлинская утверждает, что снимок уже распространили в российских интернет-сообществах, поэтому репост изображения или его сокрытие не изменит ситуацию.

"Для "сообразительных", которые спрашивают, почему не попросить удалить и зачем распространяем. Фото уже есть в российских пабликах, поздно. Поэтому теперь это просто учебный кейс", — отмечает она.

Номера частот на коробках (уже известны врагу) Фото: Telegram

Военный и специалист по РЭБ Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" призывает внимательнее относиться к подобным публикациям. Он подтвердил, что на коробках изображены нестандартные частоты партии дронов, которые передали военным.

"Когда уже эти любители PR немного будут думать над сюжетами. Это же не пицца", — говорит эксперт.

Стоит объяснить, что благодаря этому российские военные смогут подавлять беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы. Информация о конкретной частоте облегчает средствам РЭБ российских оккупантов попытки вывести беспилотники из строя во время их использования. Также противник может определиться, какие именно средства РЭБ целесообразно использовать в этом случае.

Ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил в интервью Фокусу, почему военные меняют частоты дронов. Обычно в FPV-дронах используют имеющиеся китайские модули со стандартным набором частот, разрешенных в мире для использования. Поэтому все FPV работают на таких базовых частотах. Но как только появляется РЭБ на этих частотах, нужно использовать новые. Сейчас на многих участках фронта уже использовать стандартные частоты. Изменить частоту можно использованием других модулей связи и антенн.

"Их "Волнорезы" и "Тритоны", системы купольной защиты для техники и личного состава, сейчас работают на стандартных частотах, на которых летает большая часть украинских FPV. Мы изменим частоты управления, они тоже следом изменят частоты своего РЭБ", — подчеркнул эксперт.

На некоторых направлениях фронта российско-украинской войны дроны приобрели критическое значение и фактически стали наиболее применяемым оружием. По словам бойцов бригады "Помста", созданной из луганских пограничников, возле Бахмута ударные беспилотники наносят до 90% поражений. На артиллерию, которая испытывает дефицит боекомплекта, сейчас приходится лишь 10% поражений на этом участке. Также операторы дронов помогают в спасении раненых бойцов.

Недостаток артиллерийских боеприпасов подтвердил в интервью Фокусу ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий. Если летом ВСУ использовали по врагу 7-8 тыс. снарядов в день, сейчас это количество составляет всего 2 тыс. снарядов. В таких условиях важность дронов возросла как никогда.