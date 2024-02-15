Единый реестр военнообязанных: кому будут доступны личные данные украинцев

По словам представителя ТЦК в Киеве Владимира Новосядлого, реестр уменьшит нагрузку на самих военнообязанных, потому что позволит им уточнить свои данные или получить услугу в любом ТЦК.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которой подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Недавно принятые поправки к законопроекту №10062 о едином реестре военнообязанных, получившие поддержку Верховной Рады, устранили правовые несоответствия. Владимир Новосядлый, начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки, обсудил в интервью газете "Вечерний Киев" вопрос о возможности ограничения доступа к данным военнообязанных в этом реестре.

Кто получил доступ к данным призывников и мобилизованных

Новосядлый подчеркнул, что реестр "Оберіг" будет закрытым, и доступ к нему будут иметь только уполномоченные должностные лица.

"Этот реестр схож с реестром клиентов банка, где предоставляются паспортные данные и прочее. Он, конечно, будет защищен и доступен только для определенных уполномоченных лиц, обладающих персональными ключами и необходимой защитой", — отметил он.

По его словам, в перспективе реестр уменьшит нагрузку на самих военнообязанных, потому что позволит им уточнить свои данные или получить услугу в любом ТЦК.

Он также напомнил о правах и обязанностях граждан, прописанных в Конституции.

"Некоторые лишь пользуются своими правами, забывая о своих обязанностях. Это кажется весьма несправедливым, не так ли? Пользоваться правами — это хорошо, но необходимо также помнить о своих обязанностях", — подчеркнул он.

Напомним, новый законопроект предусматривает вручение повесток онлайн. Они будут поступать в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Юристы уже оценили цифровые нововведения и высказали свое мнение.

Напомним также, 17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.