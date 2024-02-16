Замена ПК: стол оснастили прозрачным OLED-экраном и встроенным системным блоком (видео)

Устройство под названием DK-07 позволяет установить все элементы компьютера, включая систему охлаждения, и имеет дополнительный монитор-столешницу.

Китайская компания Lian Li в рамках выставки Digital Expo 2024 представила странный гаджет — стол с OLED-дисплеем и двумя персональными компьютерами, передает PCMag.

Устройство под названием DK-07 располагает нишей, в которую можно поместить все компоненты ПК, включая системы водяного охлаждения. Интересной особенностью является столешница из так называемого переключаемого стекла, способного становиться то прозрачным, то непрозрачным.

Справа под столешницей находится ниша с ящиками для различных мелких предметов, например батареек, зарядок и пр. Слева компактно встроен выдвижной USB-хаб с большим количеством портов, беспроводной зарядкой и розеткой. Также есть встроенный подстаканник, способный либо охладить напиток, либо сохранять его теплым.

Стол от Lian Li получил встроенный 30-дюймовый прозрачный OLED-экран от LG. Разработчики говорят, что этот дисплей можно использовать в качестве второго монитора. Устройство позволяет интегрировать радиаторы систем жидкостного охлаждения разных размеров и в разных количествах.

Ранее мы сообщали о том, что мультитул The M1 взломает любое устройство, но и защитит данные. На Kickstarter собирают деньги, чтобы запустить гаджет в производство. За первую неделю люди пожертвовали более 420 тыс. долларов.

Также сообщали, что ПК на ОС Windows можно взломать за 40 секунд при помощи копеечного гаджета. Для перехвата информации хватает одноплатного компьютера Raspberry Pi Pico, но не каждое устройство уязвимо для атаки.