Сам себе хакер: мультитул The M1 взломает любое устройство, но и защитит данные

На Kickstarter собирают деньги, чтобы запустить гаджет в производство. За первую неделю люди пожертвовали более 420 тыс. долларов.

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У хакерского мультитула Flipper Zero, который дает возможность взломать не только смартфон, но и смарт-мобиль, появился конкурент — The M1. На краудфандинговой платформе Kickstarter запустили сбор средств, чтобы выпустить в свет новый гаджет.

Устройство, как заявляют разработчики, способно на многое. Например, может взаимодействовать с радиопротоколами, системами контроля доступа и аппаратным обеспечением, анализировать частоты, захватывать данные, эмулировать сигналы и многое другое. Также создатели отметили, что M1 это не только "компактный цифровой многофункциональный инструмент, объединяющий множество инструментов взлома и проникновения", но гаджет с "элегантным дизайном".

The M1 дает возможность работать с программными кодами, предварительно скачивая их, копировать и дублировать RFID-метки (RFID — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках, — ред.), копировать NFC-карты, работать в качестве/вместо ИК-пультов, управлять техникой посредством GPIO (GPIO — интерфейс для связи между компонентами компьютерной системы, допустим, процессором и разными периферийными устройствами, — ред.). Его особенностью является Si4463 — высокопроизводительный маломощный ВЧ-трансивер с полосой пропускания частот от 199 до 1050 МГц, позволяющий считывать, запоминать, изменять и излучать ВЧ-сигналы.

Мультитул для хакеров The M1 Фото: The M1

Устройство для взлома работает на базе микроконтроллера STM32H (ARM Cortex-M33). Есть также аккумулятор емкостью 2100 мАч, благодаря чему мультитул может 14 дней работать без подзарядки, и 1,54-дюймовый экран с разрешением 128 х 64 точки. Подключается он к любому гаджету через USB Type-C или через WiFi. Данные хранятся на microSD-карте.

Но мультитул способен не только украсть данные, но и защитить их. Микроконтроллер STM32H располагает функцией TrustZone, благодаря чему вы сможете хранить пароли, коды, любую личную информацию. TrustZone — это аппаратная система безопасности, повышающая уровень защиты информации.

В течение первых семи дней с момента публикации на Kickstarter, проект собрал более 420 тыс. долларов США, хотя разработчики ставили планку в 10 тыс. долларов. Первые заказчики смогут приобрести устройство за 109 долларов.

Ранее мы сообщали, что iPhone больше не будет мишенью хакеров, пытающихся вывести его из строя при помощи обновленной прошивки Xtreme для мультитула Flipper Zero.