В Канаде запретят гаджет для взлома авто: действительно ли Flipper Zero так опасен

Правительство Канады стремится запретить гаджеты, которые по мнению специалистов не слишком опасны. Вероятно, дело в срежиссированных видео из интернета.

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Правительство Канады решило запретить Flipper Zero — устройства, которые копируют электронные сигналы и якобы позволяют открывать авто. Об этом сообщает сайт Ars Technica, где авторы размышляют над тем, что устройство на самом деле не более, чем игрушка.

Агентство в своем заявлении сообщает, что "будет принимать все меры для запрета устройств, используемых для угона транспортных средств путем копирования беспроводных сигналов для дистанционного доступа без ключа, таких как Flipper Zero, что позволит удалить эти устройства с канадского рынка благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами". Профильный министр Франсуа-Филипп Шампань сообщает, что "мы запрещаем импорт, продажу и использование бытовых хакерских устройств, таких как флипперы, которые используются для совершения этих преступлений".

"На самом деле преступникам стало слишком легко получить сложные электронные устройства, которые облегчают им работу. Например, скопировать ключи от машины. Неприемлемо, что можно покупать инструменты, которые помогают в краже автомобиля, на крупных торговых платформах онлайн", — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Так что же такое упомянутый Flipper Zero? Это тонкое, легкое устройство с логотипом в виде дельфина работает как швейцарский нож для отправки, получения и анализа сигналов всех видов беспроводной связи. Он может взаимодействовать с радиосигналами, включая RFID, NFC, Bluetooth, Wi-Fi или обычным радио. Люди могут использовать их, чтобы тайно переключать каналы телевизора в баре, клонировать простые карточки-ключи от отеля, считывать RFID-чип, имплантированный в домашних животных, открывать и закрывать гаражные двери или, например, отправлять iPhone в циклическую перезагрузку.

Устройство представляет собой сочетание аппаратного и программного обеспечения с открытым кодом в портативном формфакторе по доступной цене. Но на самом деле Flipper Zero чрезвычайно плохо оснащен, чтобы победить современные средства защиты от взлома, встроенные в автомобили, смарт-карты, телефоны и другие электронные устройства.

Самая распространенная форма угона автомобиля с электроникой в наши дни — так называемые релейные устройства усиления сигнала, направленные против систем зажигания и доступа без ключа. Эта форма взлома работает, когда одно устройство держится возле брелока, а второе — возле автомобиля, с которым работает брелок. Для этой атаки нужен мощный трансивер, который не поддерживает Flipper Zero. Эти атаки осуществляются с использованием дорогостоящего готового оборудования и требуют опыта в радиоэлектронных технологиях.

Flipper Zero также не в состоянии победить бесключевые системы, которые полагаются на сменные коды — защиту, которая существует с 1990-х годов и по сути передает другой сигнал электронного ключа каждый раз, когда ключ нажимается, чтобы запереть или открыть дверь. Техника атаки, известная как RollJam, может обойти системы переменного кода, но она работает с использованием двух радиостанций, более мощного процессора и сигнала, чем у Flipper Zero.

Flipper Zero может выполнять ограниченные атаки на отдельные современные автомобили, в основном Honda и Acura, которые могут разблокировать и завести автомобиль. Однако эти нападения требуют, чтобы вор находился в непосредственной близости от владельца во время активного отпирания автомобиля.

"Наиболее распространенные ретрансляционные атаки, используемые при кражах транспортных средств, осуществляются с помощью сложных специально созданных инструментов. Эти устройства являются настоящей угрозой, а не какой-то ребенок, который открывает зарядный порт Tesla своим Flipper Zero", — говорит Роб Стампф, журналист, освещающий кибербезопасность автомобилей.

Ars Tecnica отмечает, что это не первый раз, когда устройство для любителей изображают как орудие для сложных преступлений. Такое впечатление, вероятно, является результатом видео на YouTube и TikTok, где показано устройство, которое используется для опорожнения банкоматов и разблокировки автомобилей. На самом деле большинство этих видео были подделаны, вероятно, людьми, которые выдают себя за поставщиков Flipper Zero для увеличения продаж. Через несколько месяцев после появления этих видео Amazon прекратил продажу продукта.

Попытки угнать авто могут быть не только высокотехнологичными, но и довольно забавными. Напомним, что в 2022 году вор 500 метров толкал автомобиль, которые не смог завести.