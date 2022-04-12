Не смог завести. В Одессе задержали пьяного вора, толкающего по дороге машину (фото)

По информации правоохранителей, об угоне автомобиля сообщил охранник одного из спорткомплексов. Преступник сумел протащить машину 500 метров, после чего бросил ее.

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В городе Южный Одесской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил угнать автомобиль, но так как завести украденное авто ему не удалось, преступник принялся толкать машину в надежде ее спрятать. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

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Об угоне в полицию сообщил охранник одного из спортивных комплексов, который обнаружил на парковке автомобиль Smart с открытой дверцей. Вместе с охранником сотрудники правоохранительных органов установили, что авто прикатил местный житель, который, как оказалось, не является его владельцем.

Выяснилось, что после употребления крепких спиртных напитков некий 41-летний мужчина заметил во дворе "хорошенькую машину", и с помощью отвертки открыл ее. Но завести и уехать на ней злоумышленник не смог, поэтому решил толкать автомобиль, чтобы позже его спрятать. Сил у похитителя хватило только на 500 метров, после чего он бросил авто.

Полицейским удалось разыскать владельца Smart и вернуть автомобиль, а злоумышленнику правоохранители сообщили о подозрении по ч.1 ст. 289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством). Санкции статьи предусматривают похитителю лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, что во Львовской области полицейские задержали исполняющего обязанности мэра одного из городов, который подозревается в получении взятки. Чиновник получил от волонтера 100 тысяч гривен за автобус, предоставленный финской организацией в качестве гуманитарной помощи.

Российские эксперты прогнозируют резкий скачок количества угонов автомобилей. Как сообщил "Коммерсант", антироссийское санкции привели к острому дефициту автомобильных запчастей, что приведет к увеличению случаев кражи авто, которые будут впоследствии разобраны.