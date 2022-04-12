Не зміг завести. В Одесі затримали п'яного злодія, який штовхав по дорозі машину (фото)

За інформацією правоохоронців, про викрадення автомобіля повідомив охоронець одного зі спорткомплексів. Злочинець зумів протягнути машину 500 метрів, після чого кинув її.

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У місті Южне Одеської області чоловік у стані алкогольного сп'яніння вирішив викрасти автомобіль, але оскільки завести вкрадене авто йому не вдалося, злочинець почав штовхати машину, сподіваючись її сховати. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції на Одещині.

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Про викрадення в поліцію повідомив охоронець одного зі спортивних комплексів, який помітив на парковці автомобіль Smart із відчиненими дверцятами. Разом з охоронцем правоохоронці встановили, що авто прикотив місцевий житель, який, як виявилося, не є його власником.

З'ясувалося, що після вживання міцних спиртних напоїв якийсь 41-річний чоловік помітив у дворі гарну машину, і за допомогою викрутки відкрив її. Але завести та поїхати на ній зловмисник не зміг, тому вирішив штовхати автомобіль, щоб пізніше його сховати. Сил у викрадача вистачило лише на 500 метрів, після чого він покинув авто.

Поліцейським вдалося розшукати власника Smart і повернути автомобіль, а зловмиснику правоохоронці повідомили про підозру за ч.1 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкції статті передбачають викрадачу позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Нагадаємо, що у Львівській області поліцейські затримали виконувача обов'язків мера одного з міст, який підозрюється в отриманні хабара. Чиновник отримав від волонтера 100 тисяч гривень за автобус, наданий фінською організацією як гуманітарну допомогу.

Російські експерти прогнозують різкий стрибок кількості викрадення автомобілів. Як повідомив "Комерсант", антиросійські санкції призвели до гострого дефіциту автомобільних запчастин, що призведе до збільшення випадків крадіжки авто, які будуть згодом розібрані.