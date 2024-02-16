Ученые разработали необычный чип: питается светом и не боится хакерских взломов

Кремниево-фотонный чип может выполнять несколько вычислений параллельно, поэтому ему совершенно не нужна оперативная память.

Исследователи из Пенсильванского университета (США) разработали компьютерный чип, использующий свет вместо электричества. С его помощью они надеются улучшить обучение моделей искусственного интеллекта (ИИ) за счет повышения скорости передачи данных и снижения количества потребляемой электроэнергии, передает Nature Photonics.

Команда под руководством Надера Энгаты, профессора Школы инженерии и прикладных наук Пенсильванского университета, создала кремниево-фотонный (SiPh) чип, который может выполнять математические вычисления при помощи света, так как это самый быстрый источник передачи данных.

Процессор способен выполнить умножение векторных матриц, что необходимо при разработке и функционировании нейронных сетей. Исследователи взяли за основу обычный кремниевый чип, сделали его более плоским в определенных областях, чтобы контролировать распространение света внутри только по прямой линии. Такое слегка модифицированное устройство можно было бы начать выпускать в больших масштабах уже сегодня.

Чипы SiPh не только позволяют выполнять вычисления быстрее и с меньшим потреблением электроэнергии, но и решают проблемы конфиденциальности данных. Поскольку процессор может выполнять несколько вычислений параллельно, нет необходимости хранить информацию в оперативной памяти.

"Никто не может взломать память, которой не существует!", — прокомментировал Фируз Афлатуни, доцент кафедры электротехники и системотехники Пенсильванского университета, принимавший участие в разработках.

Разработчики уверены, что их чипы могут заменить графические процессоры (GPU), которые многие компании используют для обучения и классификации своих ИИ-моделей.

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