Информатор показал странный рендер iPhone 16 Pro: блок камер в виде спиннера

Новый рендер камеры iPhone 16 Pro у многих вызвал улыбку, но следует помнить, что до финального варианта и выхода смартфона еще далеко и все может измениться.

В сети появился рендер довольно необычного дизайна будущего iPhone 16 Pro от Apple. Изображение опубликовал известный информатор Majin Bu в социальной сети X (бывший Twitter).

Автор публикации утверждает, что изображение сделано на основе данных, о которых ему удалось узнать. По его словам, рендер очень похож на тот вариант, который Apple тестирует сейчас.

Сообщение Majin Bu iPhone 16 Pro Фото: Скриншот

Такая внешность может показаться странной, блок камер напоминает игрушки-спиннеры, которые в свое время стали распространенным вирусным увлечением. Следует понимать, что Apple может тестировать различные варианты дизайна корпуса, менять и улучшать их со временем, поэтому любые предварительные неофициальные изображения могут существенно отличаться от финального варианта.

Рендеры iPhone 16 Pro с камерой в виде спиннера Фото: Twitter

В более позднем комментарии Majin Bu отметил, что новый источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что такой контур не означает дизайн блока камер. По словам анонима, это лишь обозначение "безопасной зоны" для производителей [чехлов?] — плоскости, которую они не могут скрыть.

В ответ на это замечание комментатор Clayton предложил собственный вариант возможного дизайна блока камер iPhone 16 Pro, тоже довольно необычный. Majin Bu согласился, что дизайн может быть похож на это, и отметил, что лично не видел образцов дизайна от Apple.

Альтернативный рендер iPhone 16 Pro Фото: Twitter

Majin Bu надеется, что впоследствии ему удастся обнародовать некоторые официальные изображения Apple. На вопрос пользователя, почему вообще нужно было менять дизайн iPhone Pro, он отметил, что не может отвечать на вопросы, а только находит и передает информацию. Комментаторы также заметили сходство изображения со спиннером и шутили об этом в теме.

Жалкое видео о схожести блока камер и спиннера

Ранее тем же Majin Bu были обнародованы рендеры обычного iPhone 16 и других возможных смартфонов в линейке. Они демонстрируют вертикальный блок из двух камер, тоже не слишком похожий на вид современных iPhone.

Рендеры линейки iPhone 16 Фото: Twitter

Эти изображения подтверждают фото форм и макетов с производства.

Формы и макеты iPhone 16 Фото: Twitter

Сайт MacRumors собрал все характеристики iPhone 16 Pro, о которых сейчас неофициально известно. В частности, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат большие дисплеи с диагоналями 6,3 и 6,9 дюйма и лучшей яркостью, новый модем Snapdragon X75 5G с поддержкой Wi-Fi 7, значительно улучшенные камеры, немного больший аккумулятор 4676 мАч с зарядкой от 40 Вт (20 Вт беспроводной) и накопитель данных до 2 ТБ.

Apple iPhone 16 Pro — не единственный ожидаемый многими телефон ближайшего будущего. Вот какие смартфоны пользователи ждут в 2024 году, или уже получили их.