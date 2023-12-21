Лучшие смартфоны 2024 года: Galaxy S24, OnePlus 12, iPhone 16, Asus ROG 8 и другие (видео)

Список смартфонов, на которые стоит обратить внимание: геймерские модели, премиум-класс по доступной цене, гибкие раскладушки и загадочный Nothing Phone.

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Если вы хотите обновить мобильную технику в новом 2024 году, то предлагаем несколько новых смартфонов, которые появятся на рынок буквально через несколько месяцев. Рейтинг составило издание Dexerto.

Серия Samsung Galaxy S24

Ожидается, что в линейку Samsung Galaxy S24 войдут три телефона — Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Производитель, скорее всего, сделает ставку на флагмана S24 Ultra. Остальные два варианта будут продаваться чуть дешевле, но без потери качества, как и свойственно этому бренду.

Обзор Samsung Galaxy S24

Характеристики S24 Ultra следующие: Dynamic AMOLED-экран 6,8 дюйма, частота обновления 120 Гц, размеры 162,3x79x8,7 мм, чип Snapdragon 8 Gen 3. Камеры: 200 Мп сенсор, 12 Мп широкоугольный датчик, 10 Мп сенсор с 3-кратным оптическим зумом, 50 Мп с 5-кратным зумом.

Телефоны серии Galaxy S24 получат много разных обновлений и новых "фишек". На мировой рынок они поступят в первом квартале 2024 года

Китайский флагман OnePlus 12

Смартфон OnePlus 12 уже можно приобрести в Китае, а в остальных странах продажи стартуют в январе 2024 года. Модель получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Обзор смартфона OnePlus 12

AMOLED-экран с диагональю 6,82 дюймов имеет невиданную ранее пиковую яркость — в 4500 нит. Также на борту присутствует аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Смартфон для геймеров Asus ROG 8

Asus ROG Phone по праву считаются одними из самых мощных телефонов, благодаря которым мобильные игры просто "летают". Новая 8-я модель будет официально презентована на выставке CES 8 января 2024 года в Лас-Вегасе (США). Кроме ROG Phone 8 будет также продемонстрирована модель ROG Phone 8 Pro.

Обзор телефонов Asus ROG Phone

Ожидается, что телефоны будут поставляться с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Оба смартфона из описываемой линейки имеют 6,78-дюймовый AMOLED-дисплеи с разрешением FHD+ и частотой обновления 165 Гц. Но и это еще не все — дизайн устройств будет несколько изменен и станет менее "геймерским".

Интересная новинка: смартфон Nothing Phone 3

Компания с ярким названием Nothing ("Ничто") потихоньку встраивается в рынок и пытается занять свою нишу. В новом 2024 году производитель выпустит свой третий смартфон. Ходят слухи, что параллельно разрабатывается модель Nothing Phone 2A.

Основатель компании Nothing Карл Пей о Nothing Phone 3

Информации об устройствах Noting Phone 3 и Phone 2A пока мало, однако вы можете посмотреть интервью с основателем компании Карлом Пеем, где он делится некоторыми секретами.

Доступный телефон премиум-класса Pixel 8A

Поисковый гигант Google представит на рынке доступный телефон премиум-класса, предназначенный для пользователей, которые не могут позволить себе флагманские телефоны Pixel, но хотят стать частью сообщества Pixel, не тратя при этом много денег.

Обзор работы смартфона модели Pixel 8A

Смартфон Pixel 8A, будет выглядеть, как Pixel 8, но со "закругленными" углами. Работу ему обеспечит процессор Tensor G3 — такой же стоит у его "премиальных собратьев". Остальные характеристики таковы: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Официальная презентация, вероятно, состоится в рамках мероприятия Google I/O в 2024 году.

Смартфон-раскладушка Microsoft Surface Duo 3

Смартфон Microsoft Surface Duo 3 получит складной дисплей. Тут он будет конкурировать с такими моделями, как Galaxy Flip 6, о которой мы расскажем ниже.

На что способен смартфон Surface Duo 3

Новинка скрыта ореолом тайны, а потому о ней мало что известно, но все же некоторые утечки мы обнаружили. Итак, ходят слухи, что Microsoft разрабатывает улучшенное ПО для данного устройства, благодаря чему смартфон можно будет легко подключить к гаджетам на ОС Windows, замкнув их таким образом в одну экосистему, по принципу iPhone и Mac.

Apple iPhone 16 — самый ожидаемый смартфон 2024 года

iPhone 16 многие СМИ прозвали самым ожидаемым смартфоном года. В линейку, традиционно, войдут модели iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.

Тестирование смартфона iPhone 16

Согласно предварительным данным, телефоны Apple следующего поколения будут отличаться такими характеристиками: 6,1 и 6,7-дюймовые экраны с частотой 120Гц, процессор А18 (или "облегченный" вариант М1), камера с несколькими объективами 48 Мп, батарея 4500 мАч, ОС iOS 18, поддержка Wi-Fi 7.

Флагманская линейка телефонов Pixel 9 и Pixel 9 Pro

Флагманская линейка телефонов Pixel будет включать Pixel 9 и Pixel 9 Pro, но выйдет нескоро — в октябре следующего года года. Скорее всего, модели получат чипы Google Tensor G4.

Все, что вам нужно знать о Pixel 9 Pro

Смартфон Pixel 9 будет иметь 6,17-дюймовый дисплей, а Pixel 9 Pro — 6,7 дюймовый. Также линейку может дополнить еще одна модель Pro, но с меньшими габаритами. Ее экран в диагонали достигнет 6,3-дюймов. Кодовое название устройства — Caiman.

Гибкие модели Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6

Благодаря складным устройствам Samsung легко обходит конкурентов, однако в 2024 году южнокорейскому бренду, возможно, придется напрячься и не только из-за выпуска более дешевых китайских аналогов, но и конкурента в лице Microsoft Surface Duo 3, о котором мы говорили выше.

Тестирование смартфона Galaxy Flip 6

Смартфоны Galaxy Fold 6 и Flip 6 могут быть выпущены к концу лета 2024 года. Их технические характеристики держатся в секрете, поэтому мы можем только опираться на слухи, согласно которым модели получат обновленный дизайн, будут легче своих предшественников. Также некоторые инсайдеры утверждают, что ценник на них будет снижен за счет установки не столь продвинутого чипа и камер "попроще".

Ранее мы сообщали о том, как один американец воровал iPhone и смог стать миллионером, хотя в суде было доказано, что он украл со счетов жертв "всего" 300 тыс. долларов США.