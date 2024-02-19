Россияне создали дрон из "кукурузника" Ан-2: "Партизан" имеет американский двигатель и винт

Пока что беспилотник летает с двумя пилотами, испытательный полет был нужен для отладки системы управления. Россияне не говорят, как будут "импортозамещать" двигатель.

Беспилотник на основе российского клона "кукурузника" Ан-2, ТВС-2ДТС, впервые взлетел 16 февраля 2024 года в непродолжительный испытательный полет. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на российские ресурсы.

"Опционально пилотируемый" самолет "Партизан" имеет углеродный корпус, американский турбовинтовой двигатель TPE331-12 производства Honeywell и винт американской же Hartzell. Однако первый полет беспилотника состоялся аж с двумя пилотами. Испытательный вылет длился 20 минут на скорости 50-200 км/ч. Целью испытания была проверка характеристик самолет для настройки системы управления.

Целью проекта "Партизан" является создание тяжелого беспилотника с возможностью доставки 100 кг полезной нагрузки на расстоянии до 1000 км, с посадкой на площади 100 квадратных метров. Также в самолете оставят возможность перевозки до двух человек и опциональное пилотирование.

"Кукурузник" "Партизан" в полете Фото: Defense Express

Кроме главного американского двигателя "кукурузник" оснастили еще 8 электромоторами, которые должны улучшить летные характеристики. Традиционно, россияне говорят о применении самолета не в боевых целях, а "в различных отраслях народного хозяйства". После проведения цикла испытаний "Партизан" планируют запустить в серийное производство.

Неизвестно, как россияне будут обходить проблему поставок американских комплектующих в случае их невозможности из-за санкций. В то же время российская гражданская авиация страдает из-за них.

Намерения по модернизации "кукурузников" россияне начали высказывать еще в июле 2022 года, рассказал директор московского филиала компании "Навигатор", которая занимается созданием системы автоматического управления. Тогда же сообщалось, что для самолета уже разработан блок вычислений пилотажно-навигационных параметров (ОПНП). Небольшое устройство имеет комплект датчиков для улавливания сигналов с воздуха, инерционный и спутниковый приемник с компьютером. Последний раз речь шла о возможности использования "кукурузника" как ударного дрона, в комплекты с "Ланцетом" и дроном-разведчиком.