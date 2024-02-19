Михаил Федоров знает, как выключить российские Starlink на фронте — он говорил с Илоном Маском

Министр не объясняет технических деталей, но говорит, что ведет диалог со SpaceX. Решение подсказал похожий опыт израильтян во время операции в Газе.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров общался с владельцем SpaceX и Starlink Илоном Маском об использовании российскими оккупантами спутниковой связи Starlink на линии фронта задолго до публичного резонанса, который приобрела эта тема. Об этом он сообщил в интервью "Суспільному".

По словам Федорова, украинцы обратились к опыту Израиля, военные которого оказались в аналогичной ситуации в Газе. Но пока конкретно не известно, как и когда проблема будет снята.

"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации. Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX, и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", — говорит министр.

Михаил Федоров назвал возможность отключения Starlink на оккупированной территории Украины "катастрофической": такая возможность существует, но это бы помешало украинским действиям на этих территориях.

"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по сути там появляются другим путем, не работали", — подчеркивает Федоров.

Министр отрицает связь между комментариями Маска о войне и появлением Starlink у россиян. По его словам, проблема контрабандного ввоза существовала и раньше, просто сейчас проблема попала в публичное обсуждение, а поток стал больше. В России началась коммерциализация этой отрасли, она "зажила отдельной жизнью"

"Нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", — добавил Федоров.

Но пока, по мнению офицера ВСУ Мирослава Гая, наиболее эффективный способ "выключать" вражеские Starlink — находить их и уничтожать. "Глушение" их с помощью средств РЭБ приведет к ухудшению связи у украинских бойцов, а со стороны спутника трудно отличить украинские и российские терминалы в одной соте.

71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продемонстрировала мастерское поражение Starlink россиян FPV-дроном. Особенность связи не позволяет прятать антенны под препятствиями, поэтому их хорошо видно с дронов.