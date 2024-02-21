Оккупантам не до сна: экипаж дрона "Баба Яга" рассказал об уничтожении врага и спасении БПЛА

В отличие от пилотов FPV-дронов, операторы "Бабы Яги" работают долгое время небольшой командой и берегут беспилотник, рискуя жизнью.

Российские оккупанты потеряли покой, напуганные украинским дроном, который они называют "Баба Яга", а украинцы — "Вампиром". О работе экипажа дрона-бомбардировщика 108-й бригады ТРО Днепропетровской области рассказывает сайт ТСН.

Большой дрон может сбрасывать на головы врагов различные боеприпасы. Он имеет тепловизор и наиболее эффективно работает ночью. Чтобы подготовить дрон для вылета, нужно всего лишь 10 минут: раскладываются лучи, затем подключаются батареи. Заряда хватает на 30-40 минут полета.

"Когда, как они говорят, "Баба Яга", то там не спят все — можно судить по радиоперехватам, там возбуждается вся полоса. Работаем по пехоте, по укреплениям, реже — по технике", — говорит офицер 108-й бригады ТРО с позывным "Кум".

Ударный дрон обслуживают пилот, штурман и техник. С боеприпасами экспериментируют саперы подразделения. Большинство боеприпасов делают из обычных, специальных снарядов для сбросов с дрона у команды нет.

Экипаж "Бабы Яги" вместе работает полгода, раньше на Донецком направлении, а теперь в Запорожье. В команде нет споров, бойцы привыкли друг к другу и даже узнают коллег по шагу.

Самый молодой член команды — штурман "Комар", 19 лет, из оккупированного сейчас Мелитополя, который выбрался из захваченного города. Юноша поступил в Силы обороны Украины, а после нескольких месяцев подготовки стал штурманом дрона. Он помогает пилоту не сбиться с курса.

"В случае, если потеряется, я ему помогаю по карте вернуть борт обратно. Все раскладывается на ощупь, ну там бывает, красные фонарики берем, белыми не посветишь, потому что сразу увидят", — рассказывает военный.

Этот конкретный дрон для военных, как родной. Они много раз рисковали жизнью, чтобы спасти БПЛА из тяжелых условий. На пути спасения дрона могут находиться заминированные участки, снаряды, которые не разорвались и другие препятствия. Воины 108-й бригады ТРО надеются на усовершенствование их "железного друга". Наибольшей заботой является связь, — россияне часто глушат ее в спасении от дронов.

Дроны "Баба Яга" — грозное оружие, которое недаром так боятся оккупанты. При наличии соответствующих боеприпасов беспилотник способен уничтожать тяжелую бронетехнику и буквально разрывать оккупантов на куски. Ночное "зрение" делает его исключительно эффективным в темное время суток.