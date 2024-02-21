Находит почти все дроны оккупантов: система обнаружения БПЛА "Плутон" проверена в бою

Комплекс работает с украинскими военными на фронте с осени прошлого года. Производители совершенствуют систему по отзывам, в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией на поле боя.

Месяц назад научно-производственный центр "Инфозахист" через фонд "Вернись живым" передал украинским военным свои портативные системы обнаружения дронов "Плутон". Сейчас компании стали известны результаты ее боевого применения, о которых пишет сайт Defense Express.

Представитель "Инфозахисту" утверждает, что система обнаружения БПЛА "Плутон" подтвердила заявленные параметры. Отзывы военных позволят усовершенствовать разработку в соответствии с постоянно меняющимися условиями на поле боя. Речь идет об изменениях как в аппаратной, так и в программной части комплекса.

"Сейчас в армии существует большая потребность в средствах предупреждения о появлении дронов, поскольку именно разведывательные, ударные дроны и FPV-дроны являются причиной большого количества поражений личного состава. Компания "Инфозахист" делает все необходимое, чтобы удовлетворить потребности военных и сотрудничает, как с военными частями, так и с волонтерскими организациями", — говорят в компании.

Комплект обнаружения вражеских дронов "Плутон" Фото: Фонд "Повернись живим"

Разработчики системы "Плутон" постоянно расширяют перечень дронов, которые она может "видеть". Сейчас это большинство дронов врага, которые он применяет в бою — коммерческих, самостоятельной сборки или специально разработанных для военных.

НПЦ "Инфозахист" также хочет создать решение, которое бы обеспечивало не только поиск дронов в небе, но и имело бы средства РЭБ для их обезвреживания.

Впервые о существовании "Плутона" стало известно осенью 2023 года. Уже тогда эта система проходила тестирование в боевых условиях. Система предназначена для использования в командно наблюдательных пунктах и штабах, но является портативной и может применяться где угодно. Также компания "Инфозахист" создала комплекс радиотехнической разведки воздушного базирования "Геката" и наземную систему РТР "Архонт" в портативном или стационарном варианте. "Геката" оснащен украинским программным обеспечением с возможностями искусственного интеллекта. Комплекс уже находит сигналы вражеского вооружения.