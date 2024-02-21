Попытались получить 5 000 iPhone вместо поддельных: китайцы получат до 20 лет заключения

Граждан Китая поймал на мошенничестве специалист Apple и обратился к правоохранителям. Мошенники выдавали поддельные iPhone за настоящие и пытались получить замену по гарантии.

Федеральное большое жюри США осудило двух граждан Китая за попытку спровоцировать компанию Apple заменить 5 000 поддельных iPhone настоящими смартфонами. Об этом сообщает сайт PCmag.

По данным Министерства юстиции США, Хаотян Сун и Пенфей Сюэ, которые проживали в Мэриленде, пытался выманить таким образом более 3 миллионов долларов у компании Apple.

"Сун и Сюэ получили партии неаутентичных iPhone из Гонконга в почтовых отправлениях по всему столичному району округа Колумбия. Затем они отправили поддельные iPhone с поддельными серийными номерами и/или номерами IMEI в розничные магазины Apple и авторизованных поставщиков услуг Apple", — сообщили в министерстве юстиции.

Согласно судебным документам, Сунь и Сюэ совершали мошенничество с июня 2017 года по сентябрь 2019 года вместе с двумя другими сообщниками в Мэриленде, которых звали Вэньцзинь Гао и Диан Луо. Злоумышленники делали вид, что поддельные iPhone были каким-то образом повреждены, а Apple должна была заменить их, соблюдая гарантийные условия.

Уголовная жалоба свидетельствует о том, что Apple раскрыла схему в отношении более 2700 поданных поддельных iPhone. Эти же устройства также использовали поддельные серийные номера и номера IMEI, взятые из настоящих iPhone. Однако исследователь бренда Apple разоблачил схему и обнаружил поддельные детали и ложные серийные номера, о чем сообщил правоохранительным органам.

Это побудило почтового инспектора США обнаружить поддельные поставки iPhone, которые получала группа.

"В 2017 году Сан открыл восемь почтовых ящиков UPS Store, используя свои водительские права штата Мэриленд и университетское удостоверение личности. Почтовые инспекторы США арестовали Сунь и Сюэ в декабре 2019 года", — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Сунь и Сюэ, оба возрастом 33 года, были осуждены за мошенничество с использованием почты и заговор с целью мошенничества. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, приговор объявят 21 июня.

Напоминаем, в минувшую пятницу сообщалось, что iPhone получили первый вирус, который ворует персональные данные и деньги с банковских счетов.