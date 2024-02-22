США уничтожат производство передовых чипов в Китае: что еще придумали в Белом доме

Мир может не увидеть новый смартфон Mate от Huawei, поскольку поставщикам из США запретили продавать SMIC оборудование и расходники.

Администрация президента США Джо Байдена усиливает давление на крупнейшего китайского производителя чипов SMIC, отрезав его от американского импорта после того, как он выпустил передовой чип для смартфона Huawei Mate 60 Pro, сообщает издание SCMP.

Согласно заявлениям источников, знакомых с ситуацией, Минторговли США приостановило разрешение на продажу SMIC оборудования и расходных материалов американскими поставщиками. Так, Entegris, 16% продаж которой зависит от Китая, осуществляла поставки согласно действующей экспортной лицензии, однако после получения официального письма от Минторга прекратила их для SMIC. В итоге, акции компании на этой неделе упали на 1,9%. Также стоит отметить, что прибыль Entegris, получаемая от торговли с КНР, составила 3,5 миллиарда долларов США в 2023 финансовом году. Те же источники сообщили, что и другие американские компании вынуждены были заморозить сделки с Китаем на миллионы долларов.

Эксперты говорят: если SMIC увидит, что цепочка поставок из США внезапно прервется, то производственные линии остановятся через 3–9 месяцев, — в зависимости от того, на сколько хватит запасов. Поэтому производителю в срочном порядке нужно искать новых поставщиков. Подразделение SMIC South, вероятно, может обратиться к китайским, тайваньским, японским и корейским компаниям с предложением о закупке химикатов и деталей, используемых в процессе производства чипов. В противном случае, мир может не увидеть новый смартфон Mate от Huawei.

"Это откровенное экономическое запугивание, которое будет иметь неприятные последствия", — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне. — "Мы призываем американскую сторону прекратить чрезмерно расширять свою концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственной властью для подавления китайских компаний".

Действия Министерства торговли в отношении SMIC на фоне растущего давления со стороны "ястребов"-республиканцев с целью остановить "поток" американских технологий и снизить способность компании производить сложные чипы.

SCMP напомнило, что давление на полупроводникового производителя усилилось с августа 2023 года, когда попавший под санкции китайский телекоммуникационный гигант Huawei презентовал новый смартфон Mate 60 Pro, оснащенный передовым процессором 7-нм.

Ранее мы сообщали о том, почему новые китайские чипы слабые и медленные. Huawei, несмотря на санкции США, обещает выпустить смартфоны с передовым чипом 5-нм, однако даже он будет отставать от Qualcomm минимум на два поколения.