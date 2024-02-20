Не могут оторваться от Китая: у США не получается наладить свое производство чипов

Некоторые эксперты считают, что США понадобится несколько лет, прежде, чем программа по наращиванию производства процессоров принесет значительные плоды.

Related video

Крупные производители процессоров, которые полагались на расширение производственных мощностей в США, столкнулись с рядом трудностей, в результате чего построенные ими заводы не работают. Администрация президента Джо Байдена не спешит выделять обещанные многомиллиардные гранты — в итоге полупроводниковая промышленность "стоит", пока китайская развивается быстрыми темпами, передает NY Times.

В декабре 2022 года компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ведущий производитель передовых чипов, заявила, что планирует потратить 40 млрд долларов в Аризоне (США) на строительство первого крупного центра по производству полупроводников. Этот проект стал символом стремления президента Джо Байдена стимулировать увеличение внутреннего производства чипов. Однако летом 2023 года TSMC отложила запуск производственных линий на первом заводе в Аризоне до 2025 года, заявив, что местным работникам не хватает опыта в установке некоторого сложного оборудования. А в январе 2024-го компания объявила, что второй завод не будет производить чипы до 2027 или 2028 года, сославшись на неопределенность в отношении выбора технологий и федерального финансирования.

TSMC — лишь один из производителей, столкнувшихся с препятствиями на пути расширения деятельности в США. Проблема в том, что администрация Джо Байдена не спешит распределять обещанные гранты, сумма которых достигает 39 млрд долларов. Эти деньги выделены на развитие полупроводниковой промышленности США и снижение зависимости страны от технологий из Китая и других стран Восточной Азии. TSMC, Intel, Samsung и Micron вот-вот должны получить гранты, но произойдет ли это в ближайшие дни, или месяцы, — неизвестно. Примечательно, что проблемы, с которыми производители сталкиваются в США, вредят не только им, но и промышленной политике президента Байдена, который ведет предвыборную кампанию.

Некоторые эксперты утверждают, что в плане усиления производственных полупроводниковых мощностей США пока ничего существенного сделать не удалось. И понадобится несколько лет, прежде, чем программу можно будет считать успешной.

Аналитики говорят, что любые задержки с выдачей грантов могут нанести ущерб Соединенным Штатам, которые стремятся снизить глобальную зависимость от заводов по производству микросхем на Тайване, в Южной Корее и в Китае. И в то же время страны-конкуренты пытаются перетянуть производителей на свою сторону. Так, TSMC согласилась открыть производство в Японии и Германии.

Важно

Китай наладит выпуск 5-нм чипов для Huawei в 2024 году, несмотря на санкции США

Чем дольше правительство США будет тянуть с распределением грантов, тем быстрее другие государства будут инвестировать в полупроводниковую промышленность Восточной Азии, считает Джимми Гудрич, старший советник по технологическому анализу RAND. Но чиновники из Минторга США и Белого дома уверяют, что все идет своим чередом, и торопиться не стоит. А тем временем, компании "затягивают пояса". К примеру Intel хоть и расширяет производство, однако не торопится тратить средства на закупку крупных партий дорогостоящего оборудования. Недавно компания заявила, что не планирует начинать производство в 2025 году в Огайо, где она потратила 20 млрд долларов на два новых завода. Другие производители чипов не хотят начинать строительство, пока не получат гранты от государства. О таком решении заявили в компании SkyWater.

Ранее мы писали о том, что Китай не сможет производить передовые чипы самостоятельно. Посол Тайваня в США Александр Юй уверен, что санкции США не дают КНР развивать производство микросхем, а все заявления Пекина о передовых разработках — ложь.