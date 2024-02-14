"Потратили миллиарды долларов зря". Китай не сможет производить передовые чипы, — дипломат

Посол Тайваня в США Александр Юй уверен, что санкции США не дают КНР развивать производство микросхем, а все заявления Пенкина о передовых разработках — ложь.

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Китай пытается конкурировать с Тайванем в сфере производства микросхем, применяя такие методы, как кража и обман, заявил недавно посол Тайваня в США Александр Юй. Он считает, что ни эти нелицеприятные шаги, ни крупные вливания в развитие полупроводниковой промышленности не принесли КНР желаемых результатов, передает Reuters.

Александр Юй сомневается в том, что заявления КНР о возможностях самостоятельно производить передовые чипы для смартфонов следующего поколения правдивы. Он отметил, что этому мешают американские санкции, а так же то, что западные страны имеют больше ресурсов и возможностей для развития собственных полупроводников.

"Они не соблюдают правила. Они обманывают, копируют и т. д. Они крадут технологии", — сказал Юи о китайских производителях микросхем.

На Тайване уже проводилось расследование в отношении многочисленных китайских компаний, подозреваемых в незаконном переманивании инженеров и других специалистов. В Вашингтоне также уверены, что Китай не оставляет попыток принудить разные страны передавать стратегические технологии, и поощряет масштабные кибератаки, чтобы красть данные о новейших разработках. Это делает КНР главной угрозой технологической конкурентоспособности США.

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В интервью Reuters посол Юй также упомянул о том, что многомиллиардные инвестиции Пекина в собственных производителей чипов потерпели неудачу. Дело в том, что китайские компании, например, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), не могут получить специальную лицензию, позволяющую изготавливать передовые процессоры. Причиной запрета явились подозрения в их сотрудничестве с вооруженными силами Китая. В этом заслуга Вашингтона, заметил посол Тайваня.

Ранее мы сообщали о том, что США и Китай хотят выведать секреты военных технологий друг у друга. Страны проведут двухсторонние переговоры, чтобы дать определение "автономному" оружию и обозначить риски, которые несет военный ИИ.