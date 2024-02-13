Чей ИИ сильнее: США и Китай хотят выведать секреты военных технологий друг у друга

"Угроза и для США, и для Китая в том, что ИИ может запустить ядерную ракету. Обе стороны заинтересованы в предотвращении таких серьезных последствий", — считают эксперты.

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США и Китай в скором времени собираются провести двухсторонние переговоры о развитии искусственного интеллекта (ИИ) и потенциальных рисках, связанных с его применением в таких областях, как военные и ядерные технологии, передает SCMP.

США и Китай хотят дать определение автономному оружию

Вашингтон и Пекин договорились встретиться в ближайшие несколько месяцев и обсудить проблемы, связанные с резким развитием и повсеместным внедрением ИИ. Решение о создании рабочей группы по ИИ было принято во время ноябрьского саммита между генсекретарем КПК Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом. Обе страны обеспокоены влиянием, которое ИИ может оказать на войну, государственное управление и общество, поскольку эта технология несет ряд рисков, и один из них — потеря людьми способности контролировать и понимать ее. Стороны также намерены дать определение, что такое "автономное оружие".

"Общая угроза для США и Китая состоит в том, что ИИ может запустить, например, ядерную ракету. Обе стороны заинтересованы в предотвращении таких непредвиденных последствий", — прокомментировала Сяомэн Лу, директор Eurasia Group.

Пол Триоло, топ-менеджер из консалтинговой компании Albright Stonebridge Group, считает, что переговоры будут похожи на заверения обеих сторон в том, что у другой стороны нет никакой "машины судного дня".

Китайский дрон GJ-11 Фото: Скриншот

На что способен военный ИИ: стороны попытаются это выяснить

Арати Прабхакар, директор Управления научно-технической политики Белого дома, предположил, что на переговорах между США и Китаем будут рассмотрены некоторые элементы безопасности ИИ. Такой вывод он сделал после того, как в ноябре 2023 года США, Китаем и 26 другими странами была подписана Декларации Блетчли, призывающая к ответственному развитию ИИ. Особую озабоченность у американцев, отметил политик, вызывают "передовые модели ИИ", несущие "опасные риски".

Аналитики считают, что Пекин, вероятно, будет говорить о безопасности передовых ИИ-моделей, но не о каких-либо ограничениях на использование ИИ в оборонной сфере. Эксперты также добавляют: на данный момент нет никаких доказательств, что какая-либо армия в мире использует или планирует использовать передовые ИИ-модели в военных целях.

Обе стороны заинтересованы в продвижении собственных концепций контроля над ИИ в коммерческой сфере. Этот вопрос бывший госсекретарь Генри Киссинджер поднял прошлым летом во время поездки в Пекин. Тогда Китай предложил обеим сторонам поделиться своими наработками в ИИ-сфере и прекратить экспортные ограничения на ключевые ИИ-технологии, введенные Вашингтоном. Белый дом пока никак на это не отреагировал.

Американские военные работают с ИИ-технологиями Фото: US Army

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Одной из тем для обсуждения может стать контроль над поставками графических процессоров, которые так важны для развития ИИ. Аналитики ожидают, что в этом году после президентских выборов в США последуют новые ограничения под давлением Конгресса.

"Похоже, что это затруднит переговоры с китайской стороной о безопасности ИИ-моделей", — сказал Триоло, принимавший участие в переговорах в прошлом году.

Издание отмечает, что для упрощения, или хотя бы смягчения, переговорного процесса, к нему подключатся ученые, аналитические центры и торговые группы, например, Фонд Карнеги, Университет Джорджа Вашингтона, Брукингский институт, Университет Цинхуа, Министерство науки и технологий КНР и Министерство промышленности КНР.

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Но не стоит забывать, что американская сторона сосредоточена на вопросах национальной безопасности, включая кибербезопасность, распространение дезинформации на основе дипфейков, потенциал ИИ для разработки химического, биологического и ядерного оружия. США, скорее всего, будут требовать от КНР большей прозрачности в области военного ИИ. Вашингтон даже не до конца понимает, какая конкретно китайская госструктура отвечает за развитие технологии. КНР на международных встречах представляет У Чжаохуэй, вице-министр науки и технологий, в то время, как Администрация киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China (CAC) не имеет международного присутствия, что усложняет переговоры с Поднебесной.

Саммит при участии Си Цзиньпина и Джо Байдена — это попытка несколько улучшить двусторонние отношения между странами, которые обостряются буквально с каждым днем, резюмирует СМИ.

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