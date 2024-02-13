Война технологий вышла на новый уровень: Китай хочет вытеснить Запад с рынка аккумуляторов

Новосозданный альянс производителей твердотельных аккумуляторов должен сделать страну главным поставщиком решений на глобальном рынке, используя передовые технологии, включая ИИ.

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Китайские производители твердотельных аккумуляторов объединяются, чтобы произвести революцию на глобальном рынке аккумуляторов. Компании CATL, BYD и другие создали консорциум — Китайскую совместную инновационную платформу для полностью твердотельных аккумуляторов (CASIP), передает издание Nikkei Asia.

Китайские компании объединились в рамках правительственной кампании, бросив вызов Японии и Западу в области технологий, которые могут произвести революцию на рынке батарей. В состав CASIP вошли производители аккумуляторов CATL и BYD, FinDreams Battery, CALB, EVE Energy, Nio, Gotion High-tech, представители от автопрома, правительства, а также ученые, работающие в области аккумуляторных технологий. К 2030 году Пекин намерен активизировать исследования и разработки аккумуляторов следующего поколения, используя искусственный интеллект (ИИ) и другие технологии.

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По заявлению Оуяна Мингао, профессора Университета Цинхуа, западные страны могут обогнать Китай в сфере полностью твердотельных аккумуляторов и лишить страну преимущества в этом сегменте. Целью CASIP является разработка и производство твердотельных аккумуляторов, способных конкурировать на мировом уровне. Поэтому консорциум будет не только развивать технологию, но и налаживать свою цепочку поставок.

Стремясь выиграть технологическую гонку с США и западными странами, в CASIP вступили CATL и BYD, агрессивно конкурирующие за долю рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов, подчеркивает издание. Участники альянса уверены, что твердотельные аккумуляторы способны изменить баланс сил в отрасли, а это означает, что их развитие должно быть приоритетным, чтобы гарантировать, что Китай станет основным поставщиком технологических решений на глобальном рынке.

Ранее мы писали о том, что батарея из кальция сделает дешевле смартфоны и другие гаджеты. Аккумулятор станет безопасной альтернативой литий-ионным систем, а также позволит производителям экономить, сохранив такую же плотность энергии.